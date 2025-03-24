3月31日からアニメ放送開始の『鬼人幻燈抄』文庫本＆コミック最新刊発売！池袋に広告掲出！

株式会社双葉社

2025年3月31日（月）からTVアニメが放送開始される、大人気和風ファンタジー巨編『鬼人幻燈抄』の文庫本9巻とコミック8巻が双葉社から発売されました。

新刊発売とアニメ放送を記念し、池袋駅とアニメイト池袋本店にて広告を展開いたします。近くへお越しの際はぜひお立ち寄りください。

文庫9巻コミック8巻

＜あらすじ＞

江戸時代、山間の集落葛野には「いつきひめ」と呼ばれる巫女がいた。

よそ者ながら巫女の護衛役を務める青年・甚太は、討伐に赴いた森で、遥か未来を語る不思議な鬼に出会う――

江戸から平成へ。刀を振るう意味を問い続けながら途方もない時間を旅する鬼人を描いた、和風ファンタジー巨編。

■池袋にて広告を掲出！

＜池袋駅構内広告＞

・実施媒体：JR池袋駅 ロングサイズ池袋B

・場所：JR池袋駅 北改札外 北通路

・期間：3月24日（月）～3月30日（日）

＜アニメイト池袋広告＞

・実施媒体：アニメイト池袋本店 隣接壁面中

・場所：アニメイト池袋本店 屋外看板（南館側）

・期間：4月1日（火）～5月31日（土）予定

※掲出終了日が予告なく変わることがございます。予めご了承ください。

※駅係員、店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮ください。

※通行の妨げにならないようご注意ください。

■無料試し読み公開！

Web漫画サイト「webアクション」にて期間限定でコミックス２巻分を無料公開！

１巻分無料：3月21日（金）～5月13日（火）

２巻分無料：4月29日（火）～5月13日（火）

▼試し読み１話目

https://comic-action.com/episode/3269754496787117252

■アニメ情報

(C)中西モトオ／双葉社・「鬼人幻燈抄」製作委員会

2025年3月31日よりTOKYO MX、MBS、BSフジにて2クール連続放送開始

※初回1時間スペシャル※

TOKYO MX：＜初回＞2025年3月31日（月）から21時30分～

＜2話以降＞4月7日から毎週月曜24時00分～

MBS：＜初回＞2025年4月1日（火）から26時30分～

＜2話以降＞4月8日から毎週火曜27時00分～

BSフジ：＜初回＞2025年4月1日（火）から24時00分～

＜2話以降＞2025年4月8日から毎週火曜24時30分～

アニメ公式HP：https://kijin-anime.com/

■作品紹介

＜文庫第9巻＞

『鬼人幻燈抄９. 大正編 終焉の夜』

著：中西モトオ

定価：770円（税込）

判型：A6判

ISBN：9784575528350

発行元：双葉社

https://www.futabasha.co.jp/book/97845755283500000000

＜コミック第8巻＞

『鬼人幻燈抄８.』（コミック）

原作：中西モトオ／漫画：里見有

定価：726円（税込）

判型：B6判

ISBN：9784575440775

発行元：双葉社

https://www.futabasha.co.jp/book/97845754407750000000

公式HP：https://www.futabasha.co.jp/introduction/2019/kijingentousyou/

公式X：https://x.com/kijin_novel