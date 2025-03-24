【静岡新聞社・静岡放送主催（浜松市開催）】中小企業のための経営戦略セミナー in 静岡

株式会社M＆A総合研究所

この度、静岡県西部の中小企業の事業承継や成長戦略をテーマに、セミナーを開催することとなりました。第一部は、株式会社天神屋 代表取締役社長 有田一喜氏より「天神屋70周年 事業再生・継承の実例」と題し、ご講演を頂戴します。第二部は、株式会社M&A総合研究所 企業情報第九本部第二部 部長 川村翔伍より「未来のための決断 中小企業のためのM&A戦略」と題してお話いたします。

また、セミナー終了後には個別相談会の時間を設けております。情報収集の段階でも、個別にM&Aアドバイザーにご相談が可能です。ぜひご関心のある方はご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら

https://masouken.com/seminars/166

M&A総合研究所の他の無料セミナーはこちら

https://masouken.com/seminars

セミナー内容

■第一部 基調講演 13:30～14:00

株式会社天神屋

代表取締役社長 有田 一喜氏

「天神屋70周年 事業再生・継承の実例」



■第二部 協賛講演 14:00～14:30

株式会社M&A総合研究所

企業情報第九本部第二部 部長 川村 翔伍

「未来のための決断 中小企業のためのM&A戦略」



■個別相談会

セミナー終了後、M&Aや事業承継にご興味がある方や、情報収集を希望される方は、担当のM&Aアドバイザーに個別にご相談いただけます。

日時・会場

日時

2025年4月17日（木）

13:30～14:30（13:00開場）

会場

〒430-0927 静岡県浜松市中央区旭町11-1

プレスタワー17階 静岡新聞ホール

登壇者

株式会社天神屋代表取締役社長有田 一喜氏

1981年6月1日生まれ。北海道出身。2004年、慶應大学商学部卒業後、ゴールドマン・サックス証券株式会社に入社。その後、株式会社リクルートへの転職を経て2008年アスノバ株式会社を起業。2013年、エクリプス日高株式会社の創業メンバーとして参画。 2017年、株式会社天神屋代表取締役社長に就任し、現在経営再建中。

株式会社M&A総合研究所企業情報第九本部第二部 部長川村 翔伍

法政大学経営学部卒業後、日本生命に入社。全国各地にて事業保障・相続・福利厚生等法人コンサルティングに従事し社内賞を複数受賞。多くの経営者と接する中で後継者問題における深刻さを感じ、経営者が抱える企業の発展と存続に真っ向から貢献していきたいと思いM&A業界への転身を決意。

M&A総合研究所では製造業・建設業・宿泊・飲食業・介護福祉業を中心に幅広い業種を担当。

お申し込み方法

https://masouken.com/seminars/166

こちらのURLからお申し込みください。

【セミナー一覧ページ】

※過去のセミナーもご視聴いただけます。

https://masouken.com/seminars

M&A総合研究所について

会社名：株式会社M&A総合研究所

事業内容：M&A仲介事業

本社：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階

代表者：代表取締役社長 佐上 峻作

URL：https://masouken.com/

参考

「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております

M&Aとは？：https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)

事業承継とは？：https://ma-s.jp/x/jbk4w

▼M&A総合研究所のyoutubeチャンネルはこちら

M&Aに関する役立つ情報を発信しております。

https://www.youtube.com/channel/UC8asITL1F4ZmLg8ugJKvKsw

▼セミナー無料視聴

無料で過去のセミナーのアーカイブをご視聴いただけます。

https://masouken.com/seminars

▼静岡県のM&A・事業承継の案件例！事例や動向・公的支援の取組も紹介

https://ma-s.jp/x/aijhu