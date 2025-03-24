【68,840名が来場】「スマートエネルギーWEEK【春】2025」の開催結果報告書を公開しました

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は25年2月19日（水）～21日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて「スマートエネルギーWEEK【春】2025（SMART ENERGY WEEK 第23回 スマートエネルギーWEEK）・GX経営WEEK【春】2025 」を開催いたしました。

本リリースでは、開催結果と会場の様子をご報告いたします。

【本展について】

世界中から人と情報が『リアル』に集まる本展は、face to faceでエネルギービジネスを加速させる重要なプラットフォームとなっています。

●SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK

本展は世界最大級の新エネルギー総合展です。2050年カーボンニュートラル実現に向け、ますますの普及が期待される再生可能エネルギー。世界最大級の新エネルギー総合展である本展は、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力などあらゆる技術が出展し、世界各国から専門家が来場する展示会として業界に定着しています。

●GX経営 WEEK

日本最大！企業のGX(グリーン・トランスフォーメーション)実現のための展示会。企業向け脱炭素ソリューションやサーキュラー・エコノミー関連の製品が出展。経営層、ESG・カーボンニュートラル推進部門が来場する商談展です。

◆展示会概要

●第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】

●第6回 GX経営 WEEK【春】

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 東・南ホール

主 催：RX Japan株式会社

＜スマートエネルギーWEEK構成展＞

- H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～- PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～- BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～- SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～- WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～- BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～- ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～- [特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-

＜GX経営WEEK構成展＞

- 第6回 脱炭素経営 EXPO【春】- 第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

◆実績数字

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1604_1_917f378c7b231a1a2bb7be1f8317c599.jpg ]

●詳しくはこちらをご覧ください。（開催報告書に遷移します）

第23回 スマートエネルギーWeek【春】 開催報告書(https://www.wsew.jp/doc_postshowreport/)

第6回 GX経営Week【春】 開催報告書(https://www.decarbonization-expo.jp/doc_postshowreport/)

◆特別企画

BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bipv.html)

PV EXPO内で初開催しました。

BIPV -建材一体型太陽光発電- に関する人・情報・技術が集う３日間

BIPV WORLDとは

近年、太陽光発電のさらなる普及・拡大に向け、建材一体型太陽光発電（BIPV）技術の確立がいっそう重要視されています。

このたび、日本最大※の太陽光発電技術の展示会「PV EXPO【国際】太陽光発電展」にてBIPV技術に特化した展示やカンファレンスを行う特別企画「BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-」を開催しました。

業界のキープレイヤーや最新情報、先端技術を一堂に集めることで、BIPV分野の発展と市場拡大に貢献してまいります。

洋上風力人材育成フォーラム(https://www.wsew.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/wsew/documents/2025/jp/03-conference/wsewa_jp_25_conference_wind_wfo-0210.pdf.coredownload.391567426.pdf)

Offshore Wind Student Day(https://www.wsew.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/wsew/documents/2025/jp/03-conference/wsewa_jp_25_conference_wind_offshore_wind_student_day-0210.pdf.coredownload.391576808.pdf)

（WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～内）

持続可能な産業の発展を支える産学での人材育成強化を目的とした特別企画をWIND EXPO内で初開催しました。

◆会場風景

- 会期中の様子をYouTubeでご覧いただけます。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YJf1MSsG_Q4 ]

動画を確認する :https://www.youtube.com/watch?v=YJf1MSsG_Q4

各展の様子

◆スポンサー・協力媒体

・その他の情報はこちら

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1604_2_bdeec1b2af9ef9a11d91c794b3e9f24c.jpg ]

◆今後の開催スケジュール

東京・関西で年3回開催します。

【25年9月開催】(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp.html)

会期：2025年9月17日（水）～19日（金）

会場：幕張メッセ

世界最大級のエネルギー展『スマートエネルギーWEEK』は秋にも開催！海外からも多数出展/来場し、国際商談展として業界注目の一大イベントです。同時開催展のGX経営WEEKとともに、業界関係者の課題を解決するソリューションが一堂に出展します。

【25年11月開催】(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp.html)

会期：2025年11月19日（水）～21日（金）

会場：インテックス大阪

東京開催の「スマートエネルギーWEEK」の成功を受け、「関西でもエネルギー関連の大規模展示会の開催」の要望を多数いただき、2013年より大阪で開催しています。西日本最大のエネルギー総合展として業界に定着しています。

【26年3月開催】(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html#/)

会期：2026年3月17日（火）～19日（木）

会場：東京ビッグサイト

世界最大級の新エネルギー総合展である本展は、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力などあらゆる技術が出展し、世界各国から専門家が来場する展示会です。

◆次回以降の会期 出展社を募集中！

構成展の詳細・分析資料等ご用意しております。

【無料】出展資料をダウンロードする :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/gbs/sales/ex/sew.html

◆本リリースに関するお問い合わせ先

RX Japan株式会社

スマートエネルギーWEEK・GX経営WEEK 事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階