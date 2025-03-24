HCNETがHPEと 「第16回　EDIX（教育総合展）東京」 に共同出展

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 宗）は4月23日(水)～25日(金)の3日間にわたり、東京ビッグサイトで開催される「第16回 EDIX(教育総合展)東京」に、日本ヒューレット・パッカード合同会社（本社：東京都江東区、代表執行役員社長 望月 弘一）とICTエリアに共同出展します。

本展示会は、大学、小・中・高校、教育委員会、塾・予備校、専門学校などの職員、教員が来場する教育分野の総合展です。ICT機器、デジタル教材、業務支援システム、eラーニングなどが一堂に展示され、授業・講義や学校業務におけるICT環境向上のための比較検討、模擬授業・デモ体験、導入のための相談が行われます。

今回両社は「未来のキャンパスを支える次世代ネットワークの実現」をテーマに、最新の無線LAN規格Wi-Fi 7・セキュリティソリューション・IT人材不足を解決するさまざまなプラットフォームをご紹介し、学生や教職員にとって快適な学習研究環境の実現に寄与してまいります。

■展示会概要

・展示会名：第16回 EDIX（教育 総合展）東京

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

・日時：4月23日(水) ～25日(金) 10:00～18:00 （最終日は17:00まで）

・会場：東京ビッグサイト 南展示棟１F 2ホール 小間番号 9-6

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL 03-5530-1111

https://www.bigsight.jp/visitor/access/

・入場料：無料(事前登録制)

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1310950950710990-D1T

・主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan株式会社）

■出展製品情報

◆HPE Aruba Networking：Wi-Fi 7

・より快適な無線LAN環境の実現にむけて

https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/wifi/wi-fi_7_campus_ap.html

◆HPE Aruba Networking：CX スイッチシリーズ

・AI活用 次世代キャンパススイッチ

https://www.hcnet.co.jp/products/network/switch/hpe.html

◆HPE Aruba Networking：Aruba Central

・大学/附属校/出先の制御・監視・AI解析

https://www.arubanetworks.com/ja/products/network-management-operations/central/

◆HCNET:HCNET回線サービス

・回線を一度見直してみませんか？大容量データを高速かつ安全に伝達、そして安価に

https://www.hcnet.co.jp/products/service/line/hcnet.html

◆HCNET:Account＠Adapter＋ V7

・認証・アカウント管理・証明書発行・DHCP統合アプライアンス

https://www.hcnet.co.jp/products/adapter/accountadapter.html

◆HCNET:HiVAS

・IT人材不足を解決！マルチベンダー保守対応の保守BPO

https://www.hcnet.co.jp/products/service/hivas.html

◆HCNET:情報配線システム

・今こそ配線システムの見直しを！10Gbps高速データ通信対応

https://www.hcnet.co.jp/products/network/wiring/

◆APRESIA Systems：KOKOMO

・次世代のハイブリッドワークを実現する、SIM技術を活用したVPN

https://www.apresia.jp/products/remotework/kokomo.html

◆LogStare：LogStareシリーズ

・あらゆるITシステムのログを１カ所に集約。セキュリティ運用業務 効率化プラットフォーム

https://www.logstare.com/

◆【事例】 文教導入事例

https://www.hcnet.co.jp/case/edu/

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、お客さまと共に未来を創造します。40年以上にわたり培ってきた技術力でサーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどと、自社開発製品による独自価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。

詳細は以下のURLからご覧いただけます。

https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル5F

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 営業本部 ビジネスサポート部

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。本ニュースリリースに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

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