AVA Intelligence、長崎県観光サイトへAI旅行プラン生成機能を提供開始

AIを活用した旅行計画サービス『AVA Travel(アバトラベル)』を運営するAVA Intelligence株式会社(東京都千代田区、代表取締役 宮崎 祐一、以下「当社」)は、一般社団法人長崎県観光連盟の運営する長崎県の公式観光情報サイト「ながさき旅ネット」へ、AIを活用した旅行プラン生成機能の提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。

◼️長崎県の公式観光サイト上で生成AIを活用したパーソナル旅行プランの作成が可能に

当社は生成AIを活用し、旅行プランを簡単に作れるアプリ「AVA Travel(アバトラベル)」を開発しています。

この度、AVA Travelの旅程生成AIを長崎県の公式観光情報サイト「ながさき旅ネット」へシステム提供することで、「ながさき旅ネット」上でパーソナル旅行プランの生成を瞬時に行うことができるようにいたしました。

また今回、「ながさき旅ネット」に掲載された観光スポットをAIに事前学習させることで、長崎県観光連盟のもつ豊富な観光データからユーザーの好みに合わせて旅程生成を行うことを実現しております。

歴史的背景と美しい自然、異国情緒あふれる町並み、美味しいグルメなど多彩な魅力を持つ長崎県へぜひ訪問いただき、AIを活用したより好みに合った観光をお楽しみください。

ながさき旅ネット:https://www.nagasaki-tabinet.com/

ながさき旅ネット AI旅行プラン作成:https://travel.ava-intel.com/travel-plan/nagasaki-tabinet/

▼事例1:春の九十九島とハウステンボス冒険旅

※時期により結果は異なります。

▼事例2:美しい長崎と中華街散策旅

※時期により結果は異なります。

生成AIを活用したサービスであり、使い方にはちょっとしたコツがあります。

詳しい使い方、コツなどは下記のページにて説明していますので、よろしければご参考ください。

https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/ai_travelplan

◼️チェンジグループの自治体ネットワークと当社AI技術を活かした観光DX推進の第一弾

今回の導入は2024年9月に発表したチェンジホールディングスとの資本提携< https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000047676.html >による業務連携の一貫として実現いたしました。

株式会社チェンジホールディングスのグループ会社で、観光領域でビジネス展開をする株式会社トラベルジップの自治体ネットワークと、当社のAVA Travel及び生成AI技術を活用した観光DX推進のファースト事例になります。

今後も両社協力による観光DXの推進及び、地域観光の活性化を目指し、観光自治体・観光事業者向けにAI旅程生成機能の導入を進めて参ります。

■株式会社チェンジホールディングスについて

https://www.changeholdings.co.jp/

設立:2003年4月

代表取締役兼執行役員社長:福留 大士

チェンジホールディングスは、「Change People、Change Business、Change Japan」をミッションに掲げ、「生産性をCHANGEする」というビジョンのもと、デジタル人材の育成支援や業務プロセスの革新及びデジタル化を担うNEW-IT トランスフォーメーション事業とDXによる地方創生の推進をミッションとするパブリテック事業の2つの事業を柱として推進・拡大しています。

■AVA Travel(アバトラベル)について

https://travel.ava-intel.com/

AIでかんたん!旅行プラン作成アプリ。 あなたの好みや条件・目的に合う観光スポットやホテル・グルメ・交通手段等を、AIがあなたの代わりに検索・選定・ルートの組み立てまで行います。 これまで時間のかかった旅行プラン・旅程の作成を早く簡単に行うことができます。

▼『AVA Travelアプリ』無料ダウンロードはこちら

iOS

https://apps.apple.com/jp/app/ai%E3%81%A7%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E4%BD%9C%E6%88%90-ava-travel-%E3%82%A2%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB/id6470335943



Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ava_intel.travel



■AVA Intelligence株式会社(アバインテリジェンス)

https://www.ava-intel.com/

設立:2018年10月

代表取締役:宮崎 祐一

事業内容:「Discover The Best For You "一人ひとりに最適な選択肢を”」をミッションにAIを活用した旅行プラン作成アプリ『AVA Travel(アバトラベル)』を開発・運営しています。2024年7月に開催されたスタートアップのビックカンファレンス「IVS2024 KYOTO」にて、生成AIをテーマとしたピッチイベント「Generative AI起業家ピッチ」優勝など、複数の受賞歴があります。

