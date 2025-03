シャッポ・ポンツクピーヤ・ミニマムジーク・Meg Bonus 4組が選出！タワレコメン4月度 ラインナップが決定！

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは、2025年4月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。

「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。

2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。

◆2025年4月度タワレコメン・ラインナップ ※50音順

・シャッポ「a one & a two」

4月23日(水)リリース

・ポンツクピーヤ

「僕が間違えた日々の全て」

4月16日(水)リリース

・ミニマムジーク「標本」

4月2日(水)リリース

・Meg Bonus「New,man」

4月9日(水)リリース

タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen

■4月度 タワレコメン・商品詳細 ※50音順

1.

アーティスト シャッポ

タイトル a one & a two

発売日 2025年4月23日(水)

価格 3,300円(税込)

レーベル カクバリズム

シャッポ「a one & a two」

作品紹介

福原音、細野悠太からなるカクバリズム期待の新人バンド。2023年12月、1st 7inchシングル「ふきだし」をリリースし即完、2024年は海外公演も経験し、各所フェスやイベントでも大活躍中。「a one & a two」と題した待望の1st Albumは溢れんばかりの2人のアイデア・アレンジが詰まったいかにも彼ららしく、カクバリズムらしくもある作品に仕上がった。独特でポップなメロディを軽妙なアレンジで展開する、今後の彼らの代表曲の1曲になっていくだろう「ふきだし」を含むインスト・歌唱曲等全14曲を収録。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:広島店/難波

福原音とCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINのメンバーでもある細野悠太による、1940年代の大衆音楽をベースにしたインスト曲を中心とした2人組バンド。2019年に細野晴臣との共演がきっかけで結成、2023年にカクバリズムよりアナログのリリースでデビュー。自由で実験的な発想も詰まった音楽の宝箱のようなアルバムの予感です。

2.

アーティスト ポンツクピーヤ

タイトル 僕が間違えた日々の全て

発売日 2025年4月16日(水)

価格 2,200円(税込)

レーベル Primitive

ポンツクピーヤ「僕が間違えた日々の全て」

作品紹介

2022年に活動をスタートしたスリーピースポップロックバンド。京都府舞鶴市にある高専の同級生3人で結成。

初のシングル『19 歳』が SNS を中心に話題となり、2024年には地元京都、東京でそれぞれ自主企画ライブ、同年6月には自身初となるワンマンライブをLive House Pangeaにて行い、チケットはいずれもソールドアウト。2024年には初の1st フルアルバム「俺の中の戦争なんて誰も興味ない」をタワーレコードのタワクルにて店舗限定販売し、全店舗で1位を獲得。今作は初の全国流通ミニアルバムで、新曲6曲を含む全7曲を収録。さらにCD限定で、本作のタイトルにもなっている『僕が間違えた日々の全て』を収録。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:池袋店/櫻間・なんばパークス店/合谷

クリープハイプ、オレンジスパイニクラブ擁するレーベル「プリミティブ」の新人バンド!初期衝動あふれるバンドサウンドがライブハウスで話題沸騰中!

3.

アーティスト ミニマムジーク

タイトル 標本

発売日 2025年4月2日(水)

価格 2,750円(税込)

レーベル tomorrow off

ミニマムジーク「標本」

作品紹介

Vo./Gt.山之内ケリー、Ba./Cho.鍋島ヤヒロ、Dr./Cho.オオサキケントからなる、新潟上越発スリーピースロックバンド。MURO FESTIVAL 2024、Odd Number Festival 24 summerへの出演やMy Hair is Bad"ブライトホームランツアー"への参加などすでにライブハウスの早耳の間では話題に。2024年7月にTHE NINTH APOLLO主宰の渡辺旭が立ち上げた新レーベルtomorrow off所属を発表し、タワーレコード限定でリリースされたシングル「エンゼル」がロングセールスを記録。今作はMVが公開されている「エンゼル」や「ファジー」に加え、待望のCD初収録となる「銀世界」など12曲を収録したファーストフルアルバム。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・名古屋近鉄パッセ店/早川・なんばパークス店/松田

大ロングセールスを続ける昨年発売したタワレコ限定シングル「エンゼル」の他、デモCDからの再録や新曲も収録したミニマムジークの集大成といえるアルバムです!

4.

アーティスト Meg Bonus

タイトル New,man

発売日 2025年4月9日(水)

価格 2,750円(税込)

レーベル APOLLO SOUNDS

Meg Bonus「New,man」

作品紹介

2024年10月、メンバーの野本慶が19歳の若さで1st EP 『18PERSONAL』を発表し、鮮烈なデビューを果たした音楽プロジェクト。待望の1stアルバムとなる本作には、すでに配信シングルとして放たれた「喝采」「Jet」を含む全11曲が収録され、それぞれが異なる光を宿しながらも、一つの作品として有機的に結びついている。アルバムのリードトラック「春になれ」は、まっすぐに心を打つポップナンバーとして、新たな季節の訪れを高らかに告げる。1st EPの発表からわずか半年の時間の中で野本慶が見せた音楽的な飛躍は目覚ましく、彼の創造力はとどまることを知らない。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:福岡パルコ店/具嶋・商品統括部/久保山

内容が素晴らしかった前作「18PERSONAL」リリースから約半年を経て、蔦谷好位置さんの2024年によく聴いた邦楽のSpotifyのプレイリストに入るなど、触れられる機会は断然多くなった。今作はメンバーが野本慶1人となり、彼のソロプロジェクトとなっての新作。キャッチーで聴きなじみが良く、キラキラ具合にやられます。