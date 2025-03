『餓狼伝説 City of the Wolves』と世界的なDJ 11名とのコラボレーションが実現！ステージBGMとしてオリジナル楽曲19曲を収録。

株式会社SNK

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、2025年4月24日発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』が、世界的なDJ 11名とコラボレーションすることをお知らせいたします。

>餓狼伝説CotW DJコラボレーション|発表トレーラー

https://youtu.be/p-JoKg_i4q0

>餓狼伝説CotW DJコラボレーションサイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/music

世界で活躍する人気DJ 11名による、19曲のステージBGMを収録!

『餓狼伝説 City of the Wolves』と人気DJ 11名のコラボレーションが実現!「REV IT UP」をキーフレーズに、本作の世界観やキャラクターをイメージしたオリジナル楽曲19曲をステージBGMとして収録。ゲームと音楽の融合により、白熱の対戦を盛り上げます。さらに本作のJUKEBOX機能を利用すれば、プレイリストの作成や各種モードのBGMを好きな曲にカスタマイズすることも可能です。

コラボレーションミュージックスーパーバイザーに、サルバトーレ・ガナッチ氏を起用!

本コラボレーションにおけるスーパーバイザーとして、独自の音楽性と世界的な影響力で知られる人気DJのサルバトーレ・ガナッチ氏を起用。この取組みにおけるキュレーションとコーディネイトにおいて重要な役割を果たしているだけでなく、自身もオリジナル楽曲を提供しています。

2025年4月24日より、収録曲を順次リリース!

本作の発売に合わせ、2025年4月24日より、主要音楽配信サイトにて収録曲を順次リリースします。待望のリリース第一弾は、Alan Walkerの「Mind of a Warrior」。ゲーム内だけでなく、いつでも魅力的なサウンドをお楽しみいただけます。

■ コラボレーションDJ

Afrojack

Instagram: https://www.instagram.com/afrojack

TikTok: https://www.tiktok.com/@afrojack

YouTube: https://www.youtube.com/user/AFROJACKTV

Alan Walker

Instagram: https://www.instagram.com/alanwalkermusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@alanwalkermusic

YouTube: https://www.youtube.com/@Alanwalkermusic

Alok

Instagram: https://www.instagram.com/alok

TikTok: https://www.tiktok.com/@alok

YouTube: https://www.youtube.com/@alok

Artbat

Instagram: https://www.instagram.com/artbatmusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@artbat_ofc

YouTube: https://www.youtube.com/@ARTBAT

Butch

Instagram: https://www.instagram.com/cometobutch

TikTok: https://www.tiktok.com/@cometobutch

YouTube: https://www.youtube.com/@cometobutch

Luciano

Instagram: https://www.instagram.com/magikluciano

TikTok: https://www.tiktok.com/@lucianocadenza

YouTube: https://www.youtube.com/@lucianocadenza

R3HAB

Instagram: https://www.instagram.com/r3hab

TikTok: https://www.tiktok.com/@r3hab

YouTube: https://www.youtube.com/@R3HAB

Salvatore Ganacci

Instagram: https://www.instagram.com/salvatoreganacci

TikTok: https://www.tiktok.com/@salvatoreganacci

YouTube: https://www.youtube.com/@TheSalvatoreGanacci

Sidney Samson

Instagram: https://www.instagram.com/sidneysamson

YouTube: https://www.youtube.com/@officialsidneysamson

Solomun

Instagram: https://www.instagram.com/solomun

YouTube: https://www.youtube.com/@SolomunOfficial

Steve Aoki

Instagram: https://www.instagram.com/steveaoki

TikTok: https://x.com/steveaoki

YouTube: https://www.youtube.com/@SteveAoki

■ サルバトーレ・ガナッチについて

サルバトーレ・ガナッチは、エレクトロニックミュージックに対する独自のアプローチ、魅惑的なパフォーマンス、革新的なビジュアルストーリーテリングによって、世界の音楽シーンで一躍有名になった革新的なアーティストです。大胆なスタイル、創造性、型破りな手法で知られる彼は、音楽ジャンルを再定義しつつ、常に新しい手法で世界中の観客を魅了しています。

YouTube

https://www.youtube.com/user/TheSalvatoreGanacci

Instagram

https://www.instagram.com/salvatoreganacci/

TikTok

https://www.tiktok.com/@salvatoreganacci

■ 『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場!感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.