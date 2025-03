STARSHIPエンターテインメントの新人ガールズグループKiiiKiii（キキ）、待望のデビューEP『UNCUT GEM』をリリース

The Orchard JapanL→R : SUI(スイ)、LEESOL(リソル)、HAUM(ハウム)、JIYU(ジユ)、KYA(キヤ)

STARSHIPエンターテインメントが送り出す大型新人ガールズグループ、KiiiKiii(キキ)が待望のデビューEP『UNCUT GEM』をリリース。全6曲が収録されたEPで、音楽、ビジュアル、ストーリーを通じた斬新なアプローチを展開する。“不完全な現実でも明るさを失わないで”をモットーに掲げ、大胆不敵なスピリットで次世代K-POPを再定義する。

複数のプラットフォームで業界をナビゲートし、伝統的なK-POPデビューの常識を打ち破るKiiiKiii。彼女たちのインスタグラムにはTumblr風のY2Kグラフィックが飾られ、ノスタルジックな美学とモダンな自己表現を融合する。2月24日に型破りのプロモーション戦略とプレデビュー曲「I DO ME」が初公開されるや否や、VarietyやThe Hollywood Reporterなどのメディアが注目。後者は“K-POP界におけるサプライズリリースは例外的”と紹介した。

EP『UNCUT GEM』には、彼女たちの率直さと気ままなアプローチが集約されている。世界についての答えを探し求めるというコンセプトを基に、無理強いされたり操られることなく自由を謳歌するイメージが打ち出される。各トラックは親しい友人たちの会話のように進行し、終わりのない音楽の旅を体現する。

KiiiKiii「I DO ME」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hAEfi_SKTEU ]

EP『UNCUT GEM』には、革新的かつ個性溢れる楽曲が並ぶ。「I DO ME」は、ドリーミーなシンセ主導のポップダンスナンバー。ダイナミックなボーカルとハーモニーが自主性と大胆な自己表現を強調する。EPのオープニング曲「DEBUT SONG」には遊び心と活気を満載。ヒップホップアーティストのLil CherryとGOLDBUUDAが作詞作曲に参加し、お馴染みのバースデイソング「Happy Birthday」を取り入れてKiiiKiiiのデビューを祝福する。ミニマルな洗練されたビートに乗せて、彼女たちを“初登場の宝石”として世界舞台への挑戦を祝う。一方「GROUNDWORK」では、彼女たちの若々しさで魅了。弾ける808ベースとビンテージシンセが融合され、ありきたりなものを拒否する、彼女たちの音楽的アイデンティティの基礎が築かれる。

KiiiKiii「DEBUT SONG」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UAdxlj4Cgjw ]

「THERE THEY GO」で使われたのは、たった一つの楽器のみ。ビンテージ楽器のサウンドとボーカルチョップのサンプリングをブレンドし、シンプルでありつつユニークなムードが醸し出される。「BTG」では、シックなラップ、ドリーミーなシンセアルペジオ、グルービーな808ベースで聴き入らせる。没入感のある催眠的なリスニング体験を提供。また「한개뿐인」(ONE OFF)では、重厚なベース、パンチの効いたキックドラム、レトロなMoogシンセが使用され、デビューまでの道のりを反映しながら、現在と未来の両方における自身のポートレイトが描かれる。

EP『UNCUT GEM』で、KiiiKiiiは進化し続けるK-POP界に新たな道を大胆に切り開く。剥き出しの本物らしさ、ノスタルジックとモダンが融合した美学、そして大胆不敵な自己表現を通して、次世代アーティストとしての先例をクリエイト。K-POP界の“5つの宝石”として恐れを知らないストーリーを語り、無限のエネルギーでリスナーを魅了する。

L→R:KYA(キヤ)、HAUM(ハウム)、JIYU(ジユ)、LEESOL(リソル)、SUI(スイ)

■KiiiKiiiについて:

MONSTA X、IVE、WONHO、CRAVITYなど、ビルボード・チャートに入るアーティストたちを擁するSTARSHIPエンターテインメントが、自信をもって送り出すKiiiKiiiは、“5人のキッズと一緒にこの世界で大声で笑おう”と呼びかける。世界のK-POPシーンにフレッシュで元気なエネルギーを巻き起こす。グループ名のKiiiKiiiには6つの“i”が使われており、そのうち5つの“i”はメンバーのJIYU(ジユ)、SUI(スイ)、KYA(キヤ)、LESSOL(リソル)、HAUM(ハウム)を表しており、最後の1つはファンを象徴する。

メンバーは、それぞれ独自の個性と魅力を発揮。リーダーのJIYUは、歌とラップとダンスのマルチな才能で圧倒し、グループの芸術的方向性を担う。SUIは豊かなボーカルにより温かみと洗練さをもたらし、最年少のKYAは大胆なエネルギーとパワフルな歌声を解き放つ。グループのラッパーであるLEESOLは、粋なカリスマ性とシャープな身のこなしで自己表現。HAUMは彼女たちの音楽に深みを加える表現力豊かなパフォーマンスでチームを一つにまとめ上げる。この5人が共にダイナミックな個性と刺激的なステージングでK-POPを再定義する。

■リリース情報

KiiiKiii(キキ)

デビューEP『UNCUT GEM』配信中

配信リンク:https://orcd.co/presave_uncutgem

レーベル:Starship Entertainment

Tracklist:

1. DEBUT SONG

2. GROUNDWORK

3. I DO ME

4. THERE THEY GO

5. BTG

6. 한 개뿐인 (ONE OFF)

■Music Video:

「DEBUT SONG」https://www.youtube.com/watch?v=UAdxlj4Cgjw

「I DO ME」 https://www.youtube.com/watch?v=hAEfi_SKTEU

■Follow KiiiKiii:

Website: https://kiiikiii.kr/

Instagram: https://www.instagram.com/kiiikiii.official

X: https://x.com/we_kiiikiii

TikTok: https://www.tiktok.com/@kiiikiii_official

Facebook: https://www.facebook.com/KiiiKiii.official

YouTube: https://www.youtube.com/@KiiiKiii_starship

