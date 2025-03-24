「マイナビ presents The Performance」 ABEMAとWeverseにて3日間の世界配信が決定！
全アーティストラインナップ
■ABEMAとWeverseにて3日間の世界配信が決定！
昨年4月に初めて開催され、3日間で約6万人を動員した新たなグローバルミュージック
フェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、2025年3月28日（金）～30日（日）の3日間、再びKアリーナ横浜にて開催されます。
この度、『マイナビ presents The Performance』の3日間を「ABEMA」と「Weverse」にて
世界配信をすることが決定！
昨年同様の「ABEMA」での国内独占・無料生放送に加え、今年は国外でもお楽しみいただけるように「Weverse」での世界配信（※）もいたします。
3月28日（金）は17時30分から、そして29日（土）と30日（日）は16時30分からそれぞれ
「ABEMA」と「Weverse」にて配信いたします。また、「ABEMA」では各公演、翌日23時59分まで見逃し配信も行いますので、多種多様なアーティストが魅せる最高のステージをお楽しみください！
（※）日本国内は「ABEMA」でのみ視聴できます。
＜番組情報＞
■ABEMA
番組トップページ：https://abema.tv/video/title/289-38
告知映像：https://abema.tv/video/episode/289-38_s1_p101
【DAY１】
放送開始日時：2025年3月28日（金）17時30分～
放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル、「K WORLD」チャンネル
「ABEMA SPECIAL3」チャンネル放送URL： https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjimFVE8Pyr7
「K WORLD」チャンネル：https://abema.tv/channels/k-world/slots/FJSsycZncgBhQB
出演者：ZEROBASEONE、Travis Japan
【DAY2】
放送開始日時：2025年3月29日（土）16時30分～
放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル
放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjhrhQrhQxbR
出演者：EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、(G)I-DLE、MAZZEL
【DAY3】
放送開始日時：2025年3月30日（日）16時30分～
放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル
放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjep7evNiAxo
出演者：ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、NEXZ、
Hearts2Hearts、MINHO（SHINee)
＜チケット情報＞
■現在、チケットぴあにてチケット一般発売中！
一般発売：3月20日（木・祝）10：00～受付中
チケット代：全席指定 13,000円（税込）
※上限に達し次第、受付を終了いたします。
チケット情報：https://w.pia.jp/t/theperformance/
詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。
＜公演概要＞
■公演名称：「マイナビ presents The Performance」
■開催日時：2025年3月28日（金）・29日（土）・30日（日）
■開催場所：Kアリーナ横浜
■開場／開演：
3月28日（金）：開場16:30／開演18:00 【SOLD OUT】
3月29日（土）：開場15:30／開演17:00
3月30日（日）：開場15:30／開演17:00
■チケット代：
3月29日（土）、3月30日（日）：全席指定 13,000円（税込）
■出演者（五十音順）：
3月28日（金）：ZEROBASEONE、Travis Japan
3月29日（土）：EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、(G)I-DLE、MAZZEL
3月30日（日）：ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、
NEXZ、Hearts2Hearts 、MINHO（SHINee)
■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂DYメディアパートナーズ
■制作：テレビ朝日ミュージック
■運営：ぴあ
■協力：BREAK OUT / M:ZINE
■協賛：マイナビ / サントリー / メルペイ
■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)
■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/
■オフィシャルSNS X：https://x.com/performance__pr
■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance
＜問い合わせ先＞
イベントについて：ライブインフォメーション 0570-017-230
ABEMAについて: ABEMA 広報担当 E-mail：abematv_pr@cyberagent.co.jp