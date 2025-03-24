「マイナビ presents The Performance」 ABEMAとWeverseにて3日間の世界配信が決定！

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株式会社テレビ朝日


全アーティストラインナップ

■ABEMAとWeverseにて3日間の世界配信が決定！

　昨年4月に初めて開催され、3日間で約6万人を動員した新たなグローバルミュージック


フェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、2025年3月28日（金）～30日（日）の3日間、再びKアリーナ横浜にて開催されます。




　この度、『マイナビ presents The Performance』の3日間を「ABEMA」と「Weverse」にて


世界配信をすることが決定！


昨年同様の「ABEMA」での国内独占・無料生放送に加え、今年は国外でもお楽しみいただけるように「Weverse」での世界配信（※）もいたします。


　3月28日（金）は17時30分から、そして29日（土）と30日（日）は16時30分からそれぞれ


「ABEMA」と「Weverse」にて配信いたします。また、「ABEMA」では各公演、翌日23時59分まで見逃し配信も行いますので、多種多様なアーティストが魅せる最高のステージをお楽しみください！


（※）日本国内は「ABEMA」でのみ視聴できます。




＜番組情報＞


■ABEMA


番組トップページ：https://abema.tv/video/title/289-38　


告知映像：https://abema.tv/video/episode/289-38_s1_p101　　




【DAY１】


放送開始日時：2025年3月28日（金）17時30分～


放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル、「K WORLD」チャンネル


「ABEMA SPECIAL3」チャンネル放送URL： https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjimFVE8Pyr7　


「K WORLD」チャンネル：https://abema.tv/channels/k-world/slots/FJSsycZncgBhQB　


出演者：ZEROBASEONE、Travis Japan




【DAY2】


放送開始日時：2025年3月29日（土）16時30分～


放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル


放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjhrhQrhQxbR　


出演者：EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、(G)I-DLE、MAZZEL




【DAY3】


放送開始日時：2025年3月30日（日）16時30分～


放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル


放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjep7evNiAxo　


出演者：ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、NEXZ、


　　　　Hearts2Hearts、MINHO（SHINee)




＜チケット情報＞


■現在、チケットぴあにてチケット一般発売中！


一般発売：3月20日（木・祝）10：00～受付中


チケット代：全席指定　13,000円（税込）


※上限に達し次第、受付を終了いたします。


チケット情報：https://w.pia.jp/t/theperformance/　　


詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。




＜公演概要＞


■公演名称：「マイナビ presents The Performance」


■開催日時：2025年3月28日（金）・29日（土）・30日（日）


■開催場所：Kアリーナ横浜


■開場／開演：


　3月28日（金）：開場16:30／開演18:00　【SOLD OUT】


　3月29日（土）：開場15:30／開演17:00


　3月30日（日）：開場15:30／開演17:00


■チケット代：


　3月29日（土）、3月30日（日）：全席指定 13,000円（税込）


■出演者（五十音順）：


　3月28日（金）：ZEROBASEONE、Travis Japan


　3月29日（土）：EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、(G)I-DLE、MAZZEL


　3月30日（日）：ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、


　　　　　　　　　NEXZ、Hearts2Hearts 、MINHO（SHINee)


■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂DYメディアパートナーズ


■制作：テレビ朝日ミュージック


■運営：ぴあ


■協力：BREAK OUT / M:ZINE


■協賛：マイナビ / サントリー / メルペイ


■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)


■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/


■オフィシャルSNS　X：https://x.com/performance__pr


■オフィシャル推奨ハッシュタグ　#マイナビpresentsThePerformance　#ThePerformance　




＜問い合わせ先＞


イベントについて：ライブインフォメーション 0570-017-230


ABEMAについて: ABEMA 広報担当　E-mail：abematv_pr@cyberagent.co.jp　