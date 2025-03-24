3月28日（金）、29日（土）、30日（日）開催『マイナビ presents The Performance』を、ABEMAにて国内独占・無料生放送が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年3月28日（金）から30日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて開催されるグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を国内独占・無料生放送することを決定いたしました。

【告知映像】https://youtu.be/XjOeRY4j9PA(https://youtu.be/XjOeRY4j9PA)

このたび「ABEMA」にて国内独占・無料生放送することが決定した『マイナビ presents The Performance』は、昨年4月に初めて開催され、3日間で約6万人を動員した新たなグローバルミュージックフェスティバルです。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして大盛況を遂げ、2回目の開催となる今年は国外でもお楽しみいただけるように「Weverse」での世界配信（※）も決定いたしました。

（※）日本国内は「ABEMA」でのみ視聴できます。

そんなパワーアップを遂げている『マイナビ presents The Performance』には世界で活躍する豪華なアーティストたちが大集結します。初日となる3月28日（金）は人気沸騰中の2組、ZEROBASEONE とTravis Japanによるツーマンライブを開催。そして29日（土）はEVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、(G)I-DLE、MAZZEL、最終日となる30日（日）にはATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、NEXZ、Hearts2Hearts、MINHO（SHINee)といった、新人から実力派まで、ここだけでしか見ることのできないラインナップになっています。30日に出演するHearts2Heartsは、東方神起やNCT、aespa、RIIZEなどを輩出したSMエンタテインメントから、今年2月24日にデビューしたばかりのガールズグループで『マイナビ presents The Performance』が日本初ステージとなります。彼女たちの初々しくも華やかなパフォーマンスをお見逃しなく。

グローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』は、3月28日（金）は17時30分から、そして29日（土）と30日（日）は16時30分から「ABEMA」にて国内独占・無料生放送となります。各公演、翌日23:59まで見逃し配信も行いますので、どうぞお楽しみに。

また「ABEMA」では、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』や、n.SSignが誕生した『青春スター』など、『マイナビ presents The Performance』に出演する人気K-POPアーティストの出演番組を、多数独占配信中です。こちらもぜひこの機会にご覧ください。

■「ABEMA」国内独占・無料生放送『マイナビ presents The Performance』概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/289-38

告知映像：https://abema.tv/video/episode/289-38_s1_p101

＜DAY1＞

放送開始日時：2025年3月28日（金）17時30分～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル、「K WORLD」チャンネル

「ABEMA SPECIAL3」チャンネル放送URL： https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjimFVE8Pyr7

「K WORLD」チャンネル：https://abema.tv/channels/k-world/slots/FJSsycZncgBhQB

出演者：ZEROBASEONE、Travis Japan

＜DAY2＞

放送開始日時：2025年3月29日（土）16時30分～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjhrhQrhQxbR

出演者：EVNNE、WayV、NCT DREAM、n.SSign、OCTPATH、(G)I-DLE、MAZZEL

＜DAY3＞

放送開始日時：2025年3月30日（日）16時30分～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL3」チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/DnUjep7evNiAxo

出演者：ATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、NEXZ、Hearts2Hearts、MINHO（SHINee)

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