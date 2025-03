UNITED NUDE 2025年春夏コレクションが発売

株式会社UNITED NUDE JAPAN

United Nude SS25 Campaign Visual

建築家のレム・D・コールハースがクリエイティブ・ディレクターを務める「UNITED NUDE(ユナイテッドヌード)」は、この度2025春夏の新作を発表しました。

今季のシーズンテーマ「NOSTALGIC PARADE」はUNITED NUDEの定番アイテムを始め、古き良きファッションシーンよりインスピレーションを得た様々なアイテムを展開します。

Vector 税込\132,000-Vector 税込\132,000-

大注目すべきは発売までに長年試行錯誤を重ねた圧倒的な存在感を放つ『VECTOR』が発売に。

Boulder Strap 税込\71,500-Boulder Strap 税込\71,500-

岩から削り出した形を表現した『Boulder』シリーズ。その見た目からは想像でいない履き心地を実現。

Mobius Hi Puffy 税込\52,800-Mobius Hi Puffy 税込\52,800-Loop Hi Puffy 税込\55,000-Loop Hi Puffy 税込\55,000-

今シーズは既存のアイテムをアップグレードした新モデルが登場。UN代表作でもある『Mobius Hi』『Loop Hi』はアッパーをPUFFY仕様に。

Delta Sporty 税込\49,500-Delta Sporty 税込\49,500-

Loop Sporty 税込\61,600-Loop Sporty 税込\61,600-

シューレースを取り入れたトレンド感ある新型スポーツミックステイスト。

UNITED NUDEは2025年春夏コレクションは、UNITED NUDE JAPAN WEB SHOP、およびポップアップストアにて順次発売予定。