モード学園　新テレビCM 「ぜんぶやっちゃえ」篇　本日よりWEBにて先行公開！

ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、メイク・ネイル・美容師のプロを育てる専門学校「モード学園」(東京・大阪・名古屋)は、新テレビCM「ぜんぶやっちゃえ」篇を4月より全国で順次放映開始します。それに先駆け、本日3月24日(月)よりホームページで先行公開をスタートしました。

東京モード学園 :https://www.mode.ac.jp/tokyo

大阪モード学園 :https://www.mode.ac.jp/osaka

名古屋モード学園:https://www.mode.ac.jp/nagoya

今回のCMでは「好きなことをぜんぶやる」と決めた人の意志と、夢に向かって歩む女性の奮い立つ気持ちと挑戦していく覚悟を、カラフルな爆発で表現しています。

CMソングは、Chilli Beans.が書き下ろした新曲「tragedy」。可愛く、かっこいいメロディーで伝えられる、共感性の高いリリック。迷いながらも、好きなことへと突き進む人に寄り添う楽曲です。「ゼロからプロにする」という言葉を教育理念として掲げるモード学園の新たなCMをぜひご覧ください。

モード学園のCMソングを担当させていただけることになって

自分の学生の頃や、今感じていることなど、色んな葛藤する気持ちを書きました。

皆さんの、日々葛藤している気持ちに寄り添えたらいいなと思います。

■新テレビCMのメッセージ 「好きなこと、ぜんぶやっちゃえ。」

好きなこと、ぜんぶやっちゃえ。

2025年度TVCMのテーマは、

モード学園だからこそ、できること。

現代のファッションは、服だけではない。

メイク、ネイル、髪型はもちろん、その空間で自分がどう映るか。

撮った写真をどうデザインしていくか。

どうすれば売れるか、というビジネス感覚まで。

ぜんぶが、ファッション。ぜんぶで、自分を表現していく。

なりたい自分になるために、好きなことは、ぜんぶやる時代。

モード学園には、ファッションのすべてがある。

この学校には「ぜんぶやっちゃえ」と言えるだけの環境があります。

学科・ジャンルを超えた学びやさまざまなつながり。

さらに、国内外のトップクリエイターによる講義、海外との連携、

現場を体感できるケーススタディが、キミの可能性を高めていく。

次々に好きなものに取り組める日々が、ここにはある。

■Chilli Beans. について

Chilli Beans.

≪Chilli Beans.プロフィール≫

Moto(Vo)、Maika(Ba&Vo)、Lily(Gt&Vo)により2019年結成の3ピースバンド。作詞・作曲・編曲やクリエイティブまでをメンバー自らで手掛け、ジャンルに捉われず幅広い"チリビ"の世界観を作りあげ、

等身大で自由に表現される楽曲やライブパフォーマンスで人気を集めている。2021年8月にリリースの「lemonade」は Spotify「バイラルトップ50(日本)」でデイリー1位を、

2023年1月にリリースの「rose feat. Vaundy」はBillboard JAPAN「Heatseekers Songs」で2度にわたり1位を記録。

2023年2月1日には3rd EP「mixtape」を、更に同年8月9日に4th EP「for you」をリリースし、収録曲の「Raise」がTVアニメ「ONE PIECE」エンディングテーマに決定。

12月13日には2nd Full Album「Welcome to My Castle」のリリースが決定。

収録曲の「I like you」は、カンテレ・フジテレビ系 火曜夜11時ドラマ枠「火ドラ★イレブン」新ドラマ『時をかけるな、恋人たち』の主題歌に大抜擢。

2024年2月3日には初となる日本武道館単独公演「Chilli Beans. "Welcome to My Castle" at Budokan」を完全SOLD OUTで成功を収め、

2024年10月からは自身初となるホールツアー「open my mind Hall Tour」を開催。

2025年5月からは全国7都市8公演を巡るツアー「upside down tour」の開催を予定している。

■CM概要

タイトル:モード学園 新テレビCM 「ぜんぶやっちゃえ」篇

放映開始:2025年4月~

放映地域:全国にて順次

■専門学校モード学園

東京・大阪・名古屋・パリにキャンパスを構え、ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで、ひとり1人の個性を見つけ伸ばし、即戦力となるプロを育成する専門学校です。学生の希望する業界のプロへと導く業界直結のカリキュラムで、18年連続※希望者就職率100%を達成。「就職」と「美容師の国家資格」を保証する3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。(※2007年度以降の実績です。)

オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています。(日曜・祝日除く)

https://www.mode.ac.jp/