東京証券取引所による上場会社トップインタビュー「創」に社長インタビューが掲載されました

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）代表取締役社長 工藤勉のインタビュー記事が、東京証券取引所の上場会社トップインタビュー「創」に掲載されましたので、お知らせいたします。

前半が3月24日（月）に公開されており、3月31日（月）に後半が公開される予定です。工藤が当社創業に至った経緯から経営の根幹にある考え、今後の成長戦略についてお話ししています。ぜひご覧ください。

■概要

上場会社トップインタビュー「創」（外部サイトに遷移します）

https://www.jpx.co.jp/listing/ir-clips/interview/index.html

■上場会社トップインタビュー「創」について

上場会社トップインタビュー「創」は、東京証券取引所に上場する企業の創業者や経営者の人柄や魅力にフォーカスしたインタビューです。上場までの体験談や創業者・経営者自身が考える経営ビジョンなどの話題はもちろん、本音や考え方、プライベートにまで迫ります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容： DX戦略設計・実行支援、AIテクノロジー支援

資本金：27,910千円（2024年12月末)

社員数：約800名（2025年2月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）