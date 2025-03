「モエ・エ・シャンドン×ファレル・ウィリアムス 限定コレクション」コンセプトストア「V.A.」にて期間限定販売 期間：2025年4月3日（木）～4月13日（日）

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドであるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、バースデーセレブレーションのためにデザインした「モエ・エ・シャンドン×ファレル・ウィリアムス 限定コレクション」を3月3日(月)より発売開始いたしました。この度、4月3日(木)~4月13日(日)の期間限定で表参道にあるコンセプトストア「V.A.」にて、限定コレクションのギフトボックスを販売いたします。また期間内は、「V.A.」2階のカフェスペースにて「モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル」とのペアリングメニューを提供いたします。

コンセプトストア「V.A.」でコラボレーションの世界観を味わう

モエ・エ・シャンドンと花束を手にバースデーパーティーに駆けつけるファレル・ウィリアムスを映したビジュアルで、表参道に面する「V.A.」のウィンドウをラッピング。店内では「モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル ファレル ウィリアムス ギフトボックス」を期間限定で販売いたします。そして、2階のカフェスペースでは、限定デザインボトルの「モエ アンペリアル」とのペアリングメニュー「日向夏のシナモンブレッド」を期間限定で提供いたします。「モエ アンペリアル」の鮮やかなフルーティーさ、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成感とよく合う特別メニューをお楽しみください。

バースデーセレブレーションをテーマにした限定コレクション

モエ・エ・シャンドンとファレル・ウィリアムスのコラボレーションは、オプティミズムや、人とのつながりという共通の価値観をもとに、世界中365日、誰にでも訪れる誕生日を祝う人々のためにデザインした特別なシャンパンボトルを贈ります。

毎日、世界のどこかで2,200万人が誕生日を迎えています。誕生日はその人にとって忘れられない瞬間であり、愛する人の誕生日を祝うことで、感謝と喜びに満ちた特別なひとときが広がります。大切なのは、贈り物そのものではなく、そこに込められた気持ち。そして、華やかなパーティーよりも、共に過ごす人々との繋がり。そんな想いが込められたバースデーセレブレーションにふさわしいモエ・エ・シャンドンをファレル・ウィリアムスと共に作り上げました。誕生日には、心を込めて大切な人へモエ・エ・シャンドンを贈り、特別な日をお祝いしてみてはいかがでしょうか。

■INFORMATION

・期間:4月3日(木)~4月13日(日)

・営業時間:10:00~20:00

・場所:V.A.(東京都渋谷区神宮前6-1-9)

・アクセス:東京メトロ千代田線「明治神宮前〈原宿〉駅」出口4から徒歩6分

・予約:不要

販売アイテム

・モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル ファレル ウィリアムス ギフトボックス

ミッドナイトブルー / ディープレッド / ゴールド 各色 9,845円(税込)

・ペアリングメニュー「日向夏のシナモンブレッド」 2,640円(税込)

・モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル グラス 1,980円(税込)

コンセプトストア「V.A.」

ストアの名称である「V.A.」は、“Various Artists”を意味し、様々なモノやコトが交差する場所。

日本だけではなく世界中から多くの人々が訪れるようなディスティネーションストアを目指し、

新たなカルチャーを発信していきます。

・公式WEBサイト:https://vatokyo.com/(https://vatokyo.com/)

・公式Instagram(@va.tokyo):https://www.instagram.com/va.tokyo/(https://www.instagram.com/va.tokyo/)

・公式Instagram(@vatbakery):https://www.instagram.com/vatbakery/(https://www.instagram.com/vatbakery/)

■PRODUCT INFORMATION 商品概要

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル

ファレル ウィリアムス ギフトボックス

価 格:8,950円(税別)/ 9,845円 (税込)

色 :ミッドナイトブルー、ディープレッド、ゴールド

モエ・エ・シャンドンを代表するシャンパン「モエ アンペリアル」のボトルとボックスを、ミッドナイトブルー、ディープレッド、ゴールドの3種類でファレル・ウィリアムスがデザイン。パールを連想させる白いドットで、ボックスの側面にはファレル・ウィリアムスの名前が、ボトルのロイヤルシール部分にはイニシャルがデザインされています。

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルについて

モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット(辛口)シャンパン。1869年の誕生以来、150年以上にわたって世界中の人々から愛され続けています。メゾンのスタイルを最も高い完成度で普遍的に表現した、みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成が特徴。広大なブドウ畑から、良質なピノ・ノワール、ムニエ、シャルドネを選び抜き、100種類以上を越えるベースワインをブレンドすることで、熟成感と複雑さ、スタイルの一貫性を実現しています。

アッサンブラージュ ピノ・ノワール 30-40%、ムニエ 30-40%、シャルドネ 20-30%

ドザージュ 7.0 g/L

セラーでの熟成期間 24ヶ月

■Pharrell Williams ファレル・ウィリアムスについて

ファレル・ウィリアムスは、音楽アーティスト、プロデューサー、ソングライター、慈善活動家、起業家、さらにルイ・ヴィトン メンズウェアのクリエイティブ・ディレクターとしても活躍し、全世界で楽曲の音楽ストリーミング再生回数は合計100億に達しています。2004年、2014年、2019年のプロデューサー・オブ・ザ・イヤーを含むグラミー賞を通算で13回受賞し、2012年には米国作曲家作詞家出版社協会 (ASCAP) のゴールデン・ノート賞を受賞しました。代表作「Happy(ハッピー)」は、映画「怪盗グルーのミニオン危機一髪」のサウンドトラックに収録され、アカデミー賞とゴールデン・グローブ賞にノミネートされるなど、映画音楽としても高く評価されています。また作品賞にノミネートされた映画「ドリーム」(2016年)では、プロデューサーおよび共同作曲者としてアカデミー賞に2度ノミネートされ、ゴールデン・グローブ賞にもノミネートされました。また2019年には、音楽会社の伝説的幹部クラレンス・アヴァントの半生を描いたNetflix作品「ブラック・ゴッドファーザー」のオリジナル曲「Letter to My Godfather」でエミー賞にもノミネートされています。

2020年には、ザ・ネプチューンズとしての活動が評価され、ソングライターの殿堂入りを果たしました。

さらに2018年には、ユニバーサルの名作映画「グリンチ」のリメイク版でナレーションを務め、書籍「A Fish Doesn't Know It's Wet」を発表。また、制作パートナーのミミ・ヴァルデスとともにNetflixオリジナルシリーズ「みんなでビックリ大発見!」を発表するなど、映像業界にも幅広く進出しています。直近では、自身の伝記アニメーション映画「PIECE BY PIECE」(フォーカス・フィーチャーズ)が公開されました。この作品はアカデミー賞(R)受賞の映画監督モーガン・ネヴィルが監督を務め、ファレル自身の会社i am OTHERとネヴィルのトレモロ・プロダクションズがレゴ(R)と提携して制作した作品となっています。

■Moet & Chandon モエ・エ・シャンドンについて

世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル 10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミー・モエとの間には深い友情があり、メゾンを代表するシャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル(皇帝)』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォア・フェール(職人の匠)を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム 「ナチュラ・ノストラ」 を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。

公式サイト:https://www.moet.com/ja-jp(https://www.moet.com/ja-jp)

公式LINEアカウント:https://lin.ee/aK9ulUb(https://lin.ee/aK9ulUb)

Facebook:https://www.facebook.com/moet.jp(https://www.facebook.com/moet.jp)

Instagram:https://www.instagram.com/moetchandon/(https://www.instagram.com/moetchandon/)