Mrs. GREEN APPLE、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」POP-UP STORE　3月24日（月）～4月6日（日）東京・原宿にて開催！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念した企画「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」のオリジナルグッズを販売するPOP-UP STOREを3月24日（月）～4月6日（日）の期間限定で東京・原宿にある「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」にて開催します。

Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）のデビュー10周年を記念して「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」と題し、原宿エリア一帯で様々な企画を実施します。東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」のエントランスジャックや、竹下通りではミセスの楽曲がBGMとして流れる他、ラッピングバスも走行します。

「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」のオリジナルグッズを販売するPOP-UP STOREも期間限定で東京・原宿にある「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」と東急プラザ表参道「オモカド」5階LOCUL内イベントスペースの2箇所にて開催。

カーディガンやロングスリーブTシャツ、パステルカラーのクルーネックプルオーバー、リンガーTシャツなど新しいアパレルウェアのラインナップや、お家時間が楽しくなるマグカップやプレートなどのテーブルウェアを展開します。店内はキービジュアルのカラーを基調とした春らしいイメージで、撮りおろし写真を使用したディスプレイや、アパレルのサンプルスタイリング提案のほかアニバーサリーベストアルバム『10』と同時に発売される「MGA ヘッドホン」と「MGA ポータブルCDプレーヤー （ショルダーバッグ付き）」のサンプルもいち早く展示されます。

東急プラザ表参道「オモカド」内LOCULカフェや東急プラザ原宿「ハラカド」内のフードエリア各ショップ、原宿エリアの各ショップ全15店舗では、春らしい鮮やかな色彩バリエーションに富んだコラボフード/ドリンクを販売します。

なお、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」は、夏には「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および丸井の商業施設「マルイ」「モディ」での全国展開も予定しています。

【MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE 概要】

■UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU

期間：2025年3月24(月) ～ 2025年4月13日(日)

営業時間：11:00～20:00 (最終入場19:30)

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)

決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+)

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

■東急プラザ表参道「オモカド」

場所：東急プラザ表参道「オモカド」 5階 LOCUL内イベントスペース

期間：2025年3月24(月) ～ 2025年4月6日(日)

営業時間：11:00～20:00 (最終入場19:30)

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3(千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分)

決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+)

https://www.tokyu-plaza.com/omokado/

・混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。

・「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定しておりますので、併せてご利用ください。

【購入個数制限】

お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。

※下記商品は購入制限数が異なります。

・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで

・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで

・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで

・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ】

ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター

※こちらのページよりお問い合わせください。

なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

https://inquiriesform.jp/umc-contact

受付：平日10:00～18:00(※祝祭日を除く)

※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。

■「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」開催期間

2025年3月24日(月) ～ 4月6日(日)

※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで

■開催場所

東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU他、原宿エリア

■開催内容

・東急プラザ表参道「オモカド」＆東急プラザ原宿「ハラカド」 エントランスジャック、コラボレーション

・ラッピングバスの走行 ※ご乗車することはできません

・POP-UP STORE

・竹下通りBGM

・デジタルスタンプラリー

・コラボメニュー

■「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/

■「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」コラボフード・メニュー

「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」の開催を記念して東急プラザ「オモカド」内LOCULカフェや東急プラザ「ハラカド」内のフードエリア各ショップ、原宿地域の各ショップとコラボフードの販売が決定！

詳細：

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/news/20250321/

■商品情報

Mrs. GREEN APPLE アニバーサリーベストアルバム『10』

Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日(火) 発売予定

『10』特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」

初回生産限定盤【CD+Blu-ray+GOODS】

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29493 20,000円（税抜）/ 22,000円（税込）

初回生産限定盤【CD+DVD+GOODS】

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29494 19,500円（税抜）/ 21,450円（税込）

●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細

「10」 LPサイズフォトポスター (13枚)

「10」 ゲームシャツ (ワッペン10種付き)

「10」 CDディスプレイスタンド

「10」 スラップ式ラバーバンド

「10」 レンチキュラーフォトカード

MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -

※「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。

MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」

https://lnk.to/mga_10

初回限定盤【CD+Blu-ray】

UPCH-29495 4,000円（税抜）/ 4,400円（税込）

初回限定盤【CD+DVD】

UPCH-29496 3,700円（税抜）/ 4,070円（税込）

通常盤【CD】

UPCH-20693 3,000円（税抜）/ 3,300円（税込）

MAGICAL PRICE盤【CD】

UPCH-29497 1,800円（税抜）/ 1,980円（税込）

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き)/2Pケース

●CD収録内容

「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定

●初回限定盤・映像収録内容

Studio Session Live #4

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定

Blu-ray/DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

https://lnk.to/mga_Harmony

通常盤【Blu-ray】

UPXH-20146 6,000円（税抜）/ 6,600円（税込）

通常盤【2DVD】

UPBH-20335/6 5,500円（税抜）/ 6,050円（税込）

●収録内容

＜Opening＞

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

SoFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

＜Interlude＞

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling

●特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”

チェーン別オリジナル特典

初回生産限定盤「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」チェーン別オリジナル特典内容

■UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A

■タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B

■HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C

■@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C

■TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月～)＋A3クリアポスター Type-D

■Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E

■楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

■セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G

■Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H

■WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I

■その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J

※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」初回限定盤、通常盤、MAGICAL PRICE盤チェーン別オリジナル特典内容

■UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー

■タワーレコード：カトラリーセット

■HMV：コンパクトミラー

■@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース

■TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月～)

■Amazon：アクリルコースター

■楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

■セブンネットショッピング：マフラータオル

■その他一般店：ステッカー

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

映像商品「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容

■UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A

■タワーレコード：A3クリアポスター Type-B

■HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C

■TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D

■Amazon：A3クリアポスター Type-E

■楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F

■セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G

■Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H

■WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I

■その他一般店：A3クリアポスター Type-J

※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

【Mrs. GREEN APPLE PROFILE】

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。

2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日(水)に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。

約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。デビュー10周年を迎える2025年は、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日(火)にベストアルバム『10』のリリース、7月26日(土)、27日(日)に神奈川県・山下ふ頭で2日間で10万人動員予定のライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』の開催、また全国の商業施設とのコラボレーション、全国での展覧会、2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演、さらに初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表している。2025年最初の新曲として、NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」を1月20日(月)にリリースした。『第39回 日本ゴールドディスク大賞』の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門、さらに、『第48回日本アカデミー賞』で新設された特別賞「主題歌賞」を映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」で受賞した。

【Mrs. GREEN APPLE INFO】

・Mrs. GREEN APPLE Official Website

https://new.mrsgreenapple.com/

・Mrs. GREEN APPLE Official YouTube

https://www.youtube.com/@MrsGREENAPPLE_Official/videos

・Mrs. GREEN APPLE Official X

https://x.com/AORINGOHUZIN/

・Mrs. GREEN APPLE Official Instagram

https://www.instagram.com/mgaband/?hl=ja

・Mrs. GREEN APPLE Official TikTok

https://www.tiktok.com/@mga_band_official

・Mrs. GREEN APPLE Official Facebook

https://www.facebook.com/Mrs.GREENAPPLEofficial

【Official Instagram】

大森元貴 https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

若井滉斗 https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/

藤澤涼架 https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/