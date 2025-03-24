「ADFEST 2025」にて、2作品がゴールドを含む5部門で受賞！「FRIES BEAT（ティロリミックス）」は、2年連続での受賞を果たす
株式会社ギークピクチュアズ(本社：東京都港区、代表取締役：小佐野 保)は、「ADFEST 2025」にて、当社が制作に携わった作品「FRIES BEAT 2024（ティロリミックス 2024）」がゴールド・シルバーを獲得、「SMALL MOMENTS,BIG FOR THE HEART（特別じゃない、しあわせな時間。）」がシルバー・ブロンズを獲得、「THE TEMPTATION（ユレルオトコ）」がファイナリストに選出されたことをお知らせいたします。
アジア太平洋広告際(Asia Pacific Advertising Festival 通称：ADFEST)は、1998 年に創設されたアジア太平洋地域で最も権威のある広告賞の一つです。今年は「COLLiDE(コライド)：衝突」をテーマに、2025年3月20日(木)～22日(土)にタイ・パタヤにて開催され、22部門1,641作品の応募の中から受賞作品が発表されました。
■受賞概要
作品名：FRIES BEAT 2024
マックフライポテト「ティロリミックス｜YOASOBI『群青』×Vaundy 『花占い』」
●受賞部門：
・FILM CRAFT LOTUS部門-Use of Adopted Music-SILVER
・FILM CRAFT LOTUS部門-Animation(In-Camera or Digital)-GOLD
・RADIO&AUDIO LOTUS部門-Sound Design-SILVER
●広告主：日本マクドナルド
●GEEK PICTURES STAFF：
Pr：早坂 匡裕、谷口 雄紀
PM：大重 舞、内海 和、鈴木 茉理奈
作品名：SMALL MOMENTS,BIG FOR THE HEART
夜マック「特別じゃない、しあわせな時間。」
●受賞部門：
・DIGITAL&SOCIAL LOTUS部門-Social Film Series-BRONZE
・ENTERTAINMENT LOTUS部門-Fiction&Non-Fiction Film:Up to 5 minutes-SILVER
●広告主：日本マクドナルド
●GEEK PICTURES STAFF：
Pr：谷村 直泰
作品名：THE TEMPTATION
交通安全啓発「ユレルオトコ」
●受賞部門：
・FILM部門-Broadcast: Public Services & Cause Appeals-FINALIST
●広告主：岡山トヨペット
●GEEK PICTURES STAFF：
Pr：川村 貴士
PM：川島 陵雅
PL：大江 海、角谷 アキラ
Dir・Offline Edit：大江 海
▶︎ADFEST 公式サイト：https://www.adfest.com/
[ 会社概要 ]
■株式会社ギークピクチュアズ
所在地：東京都港区北⻘山 1-2-3 ⻘山ビル(5F 受付)
代表取締役：小佐野 保
設立：2007年2月5日
資本金：6,000万円
事業内容：
・映画、ドラマ、アニメ、ミュージックビデオ、ライブ・舞台演出の企画・制作
・TVCM などの広告映像およびグラフィック制作
・WEBCOMIC の企画・制作・出版
・IP(知的財産)の企画開発・販売・版権管理
・アートの企画・制作・販売、ギャラリーの運営
・美術セットの制作、施設・テーマパーク・イベント空間の演出・制作
・クリエイターのマネジメント
・スタジオの運営
・エンターテインメントコンテンツの輸出入、海外と日本のプロダクションコーディネート
公式 HP:https://geekpictures.co.jp/
本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp