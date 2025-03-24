2025年２月：焦点工房 売れ筋ランキング
このランキングは、焦点工房の直営店における売れ筋商品と、すべての取引先カメラ店への売上金額をもとに集計したデータです。
★交換レンズ★【1位～10位】
中一光学 SPEEDMASTER 65mm F1.4 富士フイルムGFX Gマウント(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001219/)
中一光学 SPEEDMASTER 80mm F1.6 富士フイルムGFX Gマウント(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002153)
銘匠光学 TTArtisan AF 27mm f/2.8 ‘White Limited Edition’ 富士フイルムXマウント(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002190)
銘匠光学 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II 富士フイルムXマウント(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002189)
銘匠光学 TTArtisan AF 27mm f/2.8 富士フイルムXマウント（ブラック）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001806)
銘匠光学 TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye ソニーEマウント(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001355)
銘匠光学 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II ソニーEマウント(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002189)
銘匠光学 TTArtisan 75mm f/1.5 M42マウント（ぐるぐるボケ・シルバー）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002198)
Schneider-Kreuznach APO-Componon 45mm F4.0 "Mマウント改"(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002199)
銘匠光学 TTArtisan AF 75mm f/2 ニコンZマウント(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002139)
★マウント変換アダプター（非電子）★【1位～10位】
- SHOTEN LM-NZ M EX（B）（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001263)
- SHOTEN LM-LSL M II（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）ヘリコイド付き（ブラック）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001314)
- SHOTEN LM-SE M（L）（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001085)
- SHOTEN LM-SE M II（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）ヘリコイド付き（シルバー）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001810)
- SHOTEN マウントアダプター LM-CR M（EX）（B）（ライカMマウントレンズ → キヤノンRFマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001261)
- K&F Concept KF-42RF（M42マウントレンズ → キヤノンRFマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001235)
- SHOTEN M42-NZ（M42マウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001171)
- SHOTEN NF-NZ（ニコンFマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001172)
- SHOTEN SCM2（旧コンタックスC・ニコンSマウント 外爪レンズ → ライカMマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002076)
- SHOTEN LM-HX M（ライカMマウントレンズ → ハッセルブラッドXマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002160)
★電子マウント変換アダプター★【1位～10位】
- Megadap ETZ21 Pro（ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001918)
- Fringer FR-EFTG1（キヤノンEFマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001674)
- SHOTEN XTZ（富士フイルムXマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002079)
- MonsterAdapter LA-KE1（ペンタックスKマウントレンズ → ソニーEマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001675)
- TECHART TZM-02（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001828)
- TECHART LM-EA9 MarkII（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001785)
- Fringer FR-NFTG1（ニコンFマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001807)
- Fringer FR-C6TG2（コンタックス645マウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001748)
- Fringer FR-FX3 [EF-FX PRO III]（キヤノンEFマウントレンズ → 富士フイルムXマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001934)
- Commlite CM-AEF-MFT II（キヤノンEFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001902)
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株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
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