【株式会社CINC】東京ビッグサイトにて開催の展示会「第8回 マーケティングWeek -春 2025-」出展のお知らせ
株式会社CINC（東京都港区 代表取締役社長 石松友典、以下 CINC）は、2025年4月2日（水）～4日（金）にて東京ビッグサイトで開催される「第8回 マーケティングWeek -春 2025-」に出展します。
本展示会は、広告・プロモーション、デジタルマーケティング、販売促進、営業支援、顧客育成といった、マーケティングに求められる領域を川上から川下まで網羅した、日本最大のマーケティングの総合展示会です。
※写真は出展イメージであり、写真のイメージと異なる内容で出展する場合がございます
【展示会開催概要】
・イベント名：第8回 マーケティングWeek -春 2025-
・日時：2025年4月2日（水）、3日（木）、4日（金）10:00-17:00
・イベント会場：東京ビッグサイト 南展示棟
・アクセス：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分
・イベントページ：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about.html
・主催：RX Japan株式会社
【出展概要】
・会場：第8回 Web・SNS活用 EXPO 小間番号：S20-32
・出展サービス
Keywordmap ( https://keywordmap.jp/)
DXコンサルティング（ https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/ ）
＜会社概要＞
CINCは「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。
会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）
代表者：代表取締役社長 石松友典
設立：2014年4月
本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階
事業内容：
（１）ソリューション事業
（２）アナリティクス事業
（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）
会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp
採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/
運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/