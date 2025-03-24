東海道新幹線のモバイルオーダーサービスでクレジットカード、QRコード・バーコード決済がご利用いただけます
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：小林 創、以下JR-PLUS）、三菱UFJニコス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼社長執行役員：角田 典彦、以下三菱UFJニコス）、株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：二重 孝好、以下ジェーシービー)、株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス（本社：東京都中央区、代表取締役：大高 敦、以下TMN）は、2025年4月1日より東海道新幹線（東京～新大阪駅間）の 「のぞみ号」「ひかり号」のグリーン車内で実施している「東海道新幹線モバイルオーダーサービス」で、クレジットカードおよびQRコード・バーコード決済の取り扱いを開始いたします。なお、新幹線の車内販売において、QRコード・バーコード決済を導入するのは、今回が初めてとなります。
本サービスでは、TMNは多様なキャッシュレス決済を１台に集約したモバイル決済端末を提供し、三菱UFJニコスとジェーシービーはJR-PLUSとの加盟店契約に基づくカード決済サービスを提供します。JR-PLUSは引き続き、便利で快適な車内空間の提供に努めてまいりますので、ぜひモバイルオーダーサービスをご利用ください。
■概要
サービス開始日 ： 2025 年 4 月 1 日（火）
対象となる列車 ： 東海道新幹線（東京～新大阪駅間） 「のぞみ号」「ひかり号」
ご利用いただける決済 ： 現在ご利用可能な現金と９種類の交通系電子マネーに加え、新たに５種類のクレジットカード（Visa、Mastercard(R)、JCB、American Express、Diners Club）と、７種類のQRコード・バーコード決済（楽天ペイ、PayPay、d払い、メルペイ、au PAY、Alipay+、WeChat Pay）を導入します。
端末による決済イメージ
・「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です
・「Visa」は、Visa International Service Associationの登録商標です
・「Mastercard(R)」は、Mastercard International Incorporated の登録商標であり、2つ連なる円のデザインは同社の商標です
・「JCB」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です
・「American Express」は、American Express Companyおよび/またはその関連会社の登録商標です
・「Diners Club」は、ダイナ―ス・クラブ・インタ―ナショナル・リミテッドの登録商標です
・「楽天ペイ」は、楽天グループ株式会社の登録商標です
・「PayPay」は、ＰａｙＰａｙ株式会社の登録商標です
・「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です
・「メルペイ」は、株式会社メルカリの登録商標です
・「au PAY」は、KDDI株式会社の登録商標です
・「Alipay+」は、アドバンスド ニュー テクノロジーズ カンパニー リミテッドの登録商標です
・「WeChat Pay」は、テンセントホールディングスリミテッドの登録商標です
詳細を見る :
https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1158-1f8cfe1492b1f7c56fc4bedd7cd06663.pdf