＜SNIDEL(スナイデル)＞20th ANNIVERSARY COLLECTION「Bouquet of Joy」を公開！＜4月9日(水)全国発売＞
株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、3月19日(水)12:00(正午)にブランド20周年を記念したコレクション「Bouquet of Joy」-20th ANNIVERSARY-をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにて公開、4月9日(水)より全国店舗にて販売を開始いたします。また、同コレクションをLIMITED CONCEPT STORE(ルミネ新宿2店、阪急梅田本店)にて先行発売いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ：https://mslab.page.link/snidel_sns）
ー Bouquet of Joy ー
2025年4月9日、SNIDELはブランドデビュー20周年を迎えます。
みなさまと共に紡いだ20年の中で育まれたのは
SNIDELにとって大切な「FLOWER PATTERN」。
オリジナルデザインから20の花柄をピックアップした
20th ANNIVERSARYワンピースや
コーディネートにより一層の華やかさを添えるアイテムの数々に
感謝と思い出を乗せて。
これからも皆さまのストーリーに寄り添うSNIDELでありたい。
20年の思いを込めて。
・アイテム紹介
カラー：Q
カラー：K
20th ANNIVERSARY ドレス
価格：\17,930(税込)
カラー：A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T(20色展開)
サイズ：0.1
【Bouquet of Joy】カーディガン
価格：\9,900(税込)
カラー：IVR,GRY,RED,LBLU
ルミネ新宿2店/阪急うめだ本店限定カラー：MNT,YEL,DBRW
サイズ：F
【Bouquet of Joy】プルオーバー
価格：\8,800(税込)
カラー：IVR,GRY,RED,LBLU
ルミネ新宿2店/阪急うめだ本店限定カラー：MNT,YEL,DBRW
サイズ：F
【Bouquet of Joy】Tシャツ
価格：\6,600(税込)
カラー：WHT,MNT,PNK,NVY
ルミネ新宿2店/阪急うめだ本店限定カラー：GRY,BRW,LBLU
サイズ：F
【Bouquet of Joy】フラワージャガードスカート
価格：\19,800(税込)
カラー：WHT,LBLU,MIX
サイズ：0.1
【Bouquet of Joy】バンズ
価格：\4,950(税込)
カラー：IVR,MNT,PNK
サイズ：F
Jacket \18,920 Skirt \14,960
【Bouquet of Joy】フラワージャガードブラウス
価格：\15,950(税込)
カラー：WHT,LBLU,MIX
サイズ：F
【Bouquet of Joy】デニムパンツ
価格：\15,400(税込)
カラー：BLK,BLU
サイズ：0.1
Bag \13,420
【Bouquet of Joy】チャーム
価格：\4,950(税込)
カラー：IVR,MNT,PNK,BLU
サイズ：F
【Bouquet of Joy】ビーズストラップ
価格：\3,960(税込)
カラー：IVR,MNT,PNK
サイズ：F
【Bouquet of Joy】ヘアクリップ
価格：\4,400(税込)
カラー：IVR,MNT,PNK
サイズ：F
【Bouquet of Joy】チェーンピアス
価格：\4,290(税込)
カラー：A,B
サイズ：F
【Bouquet of Joy】イヤリング
価格：\3,960(税込)
カラー：IVR,MNT,PNK
サイズ：F
【Bouquet of Joy】キャップ
価格：\6,490(税込)
カラー：IVR,PNK,NVY,BRW
BRWはLIMITED CONCEPT STORE限定カラー
サイズ：F
・LIMITED CONCEPT STOREを東京・大阪で開催
コンセプトストアでは、Bouquet of Joy Collection、20th Anniversary Dressを先行販売いたします。またLIMITED CONCEPT STORE限定ドレスも2型発売いたします。
＜LIMITED CONCEPT STORE開催概要＞
■新宿ルミネ2店 2F GALLERY2
3月26日(水)～3月31日(月)
■阪急梅田本店 コトコトステージ 4F
4月9日(水)～4月13日(日)
・LIMITED CONCEPT STORE限定ドレス
カラー：BLK
カラー：LBLU
タックミニワンピース
価格：\19,800(税込)
カラー：BLK,IVR,CHECK
サイズ：0.1
ビックカラーコンビリブニットワンピース
価格：\17,600(税込)
カラー：LBLU,LBEG,NVY
サイズ：F
・ノベルティについて
〈TOTE BAG〉
店頭、LIMITED CONCEPT STOREにて税込11,000円以上お買い上げのお客様にトートバッグをプレゼントいたします。
カラーはMNT,LBLU,PNK,WHT,BRW
BRWはLIMITED CONCEPT STORE限定カラー
※無くなり次第終了となります
〈HAIR ACCESSORIES〉
税込22,000円以上お買い上げのお客様にヘアアクセサリーセットをプレゼントいたします。
※無くなり次第終了となります
〈VANITY BAG〉
税込55,000円以上お買い上げのお客様にはバニティバッグをプレゼントいたします。
※無くなり次第終了となります
・発売について
全国店舗発売日：4月9日(水)
・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）
WEB発売日：4月9日(水)12:00正午
・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）
・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )
・MASH STOREアプリ
・SNIDEL（スナイデル）について
2005年4月9日にデビュー。
“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。
現在、日本国内37店舗、中国53店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計101店舗展開（2月21日時点店舗数）
■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE：http://www.snidel.com
■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/