「iFace」 Reflectionシリーズから透明なガラスの美しさと耐衝撃性を備えたApple Watch Series 10専用ケースが初登場！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、人気の「Reflection（リフレクション）」シリーズからApple Watch Series 10専用のケース「iFace Reflection強化ガラス一体型ケース」の販売を開始します。

2025年3月25日（火）よりオンラインにて予約開始、発売は4月上旬となります。

尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■「Reflection」シリーズからApple Watch Series 10専用ケースが登場！

人気の「Reflection」シリーズから、Apple Watch Series 10専用ケース「iFace Reflection強化ガラス一体型ケース」が登場します。

「iFace Reflection強化ガラス一体型ケース」は、Reflectionのスマホケースをイメージして作られました。ガラス一体型でありながら、スリムで耐衝撃性がある設計で、画面を傷や汚れから守ってくれます。また、ケースをつけたまま充電ができるのも便利なポイントです。どんなファッションにも合わせやすいブラック、ベージュ、ペールブルーの3色展開で、「Reflection」シリーズの Apple Watchシリコンバンドや、スマホケースと合わせたコーディネートが楽しめます。

■製品情報

・製品名 ：[Apple Watch Series 10専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース

・価格 ：2,400円（税込2,640円）

・カラー ：ブラック、ベージュ、ペールブルー

・対応機種 ：Apple Watch Series 10専用(42mm / 46mm）

・予約開始日 ：2025年3月25日（火）

・発売日 ：2025年4月上旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/applewatch_case_reflection?id=41-986936

他iFace 原宿店などiFace取扱店

■製品特長

・様々なファッションに合うスタンダードなカラー

・傷が付きにくい表面硬度9Hのガラス

・画面をキズや汚れから守る

・ケースをつけたまま充電OK

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗 iFace原宿店

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp

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YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp