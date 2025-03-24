「iFace」 Reflectionシリーズから透明なガラスの美しさと耐衝撃性を備えたApple Watch Series 10専用ケースが初登場！

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Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、人気の「Reflection（リフレクション）」シリーズからApple Watch Series 10専用のケース「iFace Reflection強化ガラス一体型ケース」の販売を開始します。


2025年3月25日（火）よりオンラインにて予約開始、発売は4月上旬となります。


尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。




■「Reflection」シリーズからApple Watch Series 10専用ケースが登場！


人気の「Reflection」シリーズから、Apple Watch Series 10専用ケース「iFace Reflection強化ガラス一体型ケース」が登場します。


「iFace Reflection強化ガラス一体型ケース」は、Reflectionのスマホケースをイメージして作られました。ガラス一体型でありながら、スリムで耐衝撃性がある設計で、画面を傷や汚れから守ってくれます。また、ケースをつけたまま充電ができるのも便利なポイントです。どんなファッションにも合わせやすいブラック、ベージュ、ペールブルーの3色展開で、「Reflection」シリーズの Apple Watchシリコンバンドや、スマホケースと合わせたコーディネートが楽しめます。



■製品情報


・製品名 　　：[Apple Watch Series 10専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース


・価格 　：2,400円（税込2,640円）　


・カラー 　　　 ：ブラック、ベージュ、ペールブルー


・対応機種　 ：Apple Watch Series 10専用(42mm / 46mm）


・予約開始日 ：2025年3月25日（火）


・発売日 ：2025年4月上旬予定


・販売場所 ：iFace公式オンラインストア


　 https://jp.iface.com/products/applewatch_case_reflection?id=41-986936


　　　　 他iFace 原宿店などiFace取扱店



■製品特長


・様々なファッションに合うスタンダードなカラー


・傷が付きにくい表面硬度9Hのガラス


・画面をキズや汚れから守る


・ケースをつけたまま充電OK






■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について




「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。


耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。


世界累計販売個数は2,900万個。


公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗 iFace原宿店


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifacelab



■iFace 日本公式SNSアカウント


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■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp