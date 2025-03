BOYNEXTDOOR　日本初のアリーナ単独公演『BOYNEXTDOOR TOUR ′KNOCK ON Vol.1′ ENCORE IN JAPAN』開催決定！

株式会社HYBE JAPAN

6人組ボーイグループBOYNEXTDOORの初コンサートツアーの日本でのアンコール公演『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN』の開催が決定いたしました。6月28、29、30日に武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて開催されます。公演に関する詳細は後日発表いたします。

2024年12月の仁川公演を皮切りにシンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市で開催されている『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』。日本での6都市(東京、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川)12公演の大盛況を受け、アンコール公演となる日本初アリーナ単独公演『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN』が決定しました。

BOYNEXTDOORは、2023年5月30日に1st Single『WHO!』で韓国デビュー。2024年7月10日にJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、数多くの音楽番組や雑誌、ラジオ、そしてSUMMER SONIC 2024 TOKYOなどの音楽フェスなどにも出演し、日本中をあつく盛り上げました。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」をリリース、YouTube人気急上昇動画の音楽カテゴリー1位、さらに日本、インドネシア、タイ、ナイジェリア、ロシア、トルコなど12の国/地域のiTunesトップソングチャートにもランクイン、Billboard Japan Hot Shot Songs(集計期間:2025年1月6日~12日)1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位(1月9日~2月14日付)を獲得し、さらに米ビルボードのグローバル(米国を除く、2月1日付)で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こしています。

今年の夏には世界最大規模の音楽フェスティバルである「ロラパルーザ・シカゴ (Lollapalooza Chicago)」にも出演(8月3日)することが決定するなど、6人のメンバーが繰り広げる公演に大きな関心が寄せられている。次世代を担うボーイグループBOYNEXTDOORの初のアリーナ単独公演『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN』に是非ご期待ください。

(P)&(C) KOZ Entertainment

【BOYNEXTDOORプロフィール】

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループBOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。

2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、韓国では発売初週(集計期間4月15日~21日)に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで初日に続き2日連続で1位を獲得、日本でもオリコン週間および合算アルバムランキングそれぞれ1位(4/29付)を獲得。

2024年7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位(7/10付、7/22付)、日本レコード協会プラチナディスク認定(7月度)、Billboard Japan HOT100で4 位を獲得するなど大きな話題を呼んだ。同年9月9日に3rd EP『19.99』を発売。オリコンデイリーアルバムランキング(9/9付)、週間および合算アルバムランキング(9/23付け)で1位を獲得し、日本レコード協会ゴールドディスク認定(9月度)された。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画の音楽カテゴリー1位、さらに日本、インドネシア、タイ、ナイジェリア、ロシア、トルコなど12の国/地域のiTunesトップソングチャートにもランクイン、Billboard Japan Hot Shot Songs(集計期間:2025年1月6日~12日)1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位(1月9日~2月14日付)を獲得し、さらに米ビルボードのグローバル(米国を除く、2月1日付)で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こす中、昨年12月の韓国仁川公演を皮切りに、シンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市で実施する初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』が開催されており、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

