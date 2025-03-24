TEAMZ Summit 2025 公式アジェンダ発表 - Web3 & AIの未来を語る注目セッションが決定

株式会社TEAMZ

2025年4月16日から17日にかけて、虎ノ門ヒルズ国際フォーラムにて開催されるTEAMZ Summit 2025の公式アジェンダが公開されました。日本最大級のWeb3 & AIカンファレンスとして、国内外の政府関係者、大手企業、スタートアップ、投資家、開発者、Web3コミュニティが集結し、次世代テクノロジーの未来を議論します。

本記事では、特に注目すべきセッションと登壇者を紹介します。

2025年4月16日

11:00-12:00 Web3・AIがもたらす新しい経済圏と社会の未来

AIとブロックチェーンの融合がもたらす新たな経済システムについて、業界のリーダーたちが議論します。日本のWeb3政策や企業の取り組みについても深掘りします。

登壇者

平井卓也（自民党広報本部長、デジタル社会推進本部長）

加納裕三（bitFlyer 代表取締役 CEO）

小田玄紀（日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）代表理事（会長）、SBIホールディングス 常務執行役員）

大塚雄介（コインチェック株式会社 Executive Officer CBDO）

渡辺潤（SONY BLOCK SOLUTIONS LABS PTE.LTD. Chairman）

13:15-13:45 Web3 & AI投資の最前線 - 次世代テクノロジーがもたらす新たな機会と課題

Web3 & AI領域における投資トレンドと、投資家が注目するプロジェクトの特徴を議論。次世代の技術革新を牽引するスタートアップと投資家の視点を知ることができます。

登壇者

James Wo（DFG Founder＆CEO）

Ryo Umezawa（VECTOR 新規事業開発本部兼海外M&A本部 本部長）

Aly Madhavji（BLOCKCHAIN FOUNDERS FUND Management partner）

田中章雄（INFINITY VENTURES CRYPTO Partner）

Lloyd Lee（HYPERITHM CEO）

2025年4月17日

10:45-11:15 Web3の未来に向けた大手企業の戦略：採用と課題

Web3時代における大手企業の戦略とは何か。ブロックチェーン、AIを活用した新規事業展開や人材採用の課題について、大手企業のキーパーソンが議論します。

登壇者

金森伽野（ソニー銀行株式会社 CX戦略推進官）

舘林俊平（KDDI株式会社 Web3 Promotion Director）

村田卓優（グリーホールディングス株式会社 Web3 Business Development Officer）

佐々木康宏（楽天ウォレット株式会社 CIO兼執行役員）

増澤晃（TV ASAHI 先進コンテンツ事業共同ディレクター（IoTvセンター））

13:00-13:45 日本におけるステーブルコインの未来とグローバル競争力

日本国内のステーブルコイン規制の現状と、グローバル市場との競争力について議論。金融機関やステーブルコイン関連企業がどのように取り組んでいるのか、今後の展望を深掘りします。

登壇者

池田 英樹（SBI VC TRADE 執行役員CTO)

朏 仁雄 (大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 代表取締役社長）

児玉 健（EMURGO グループCEO）

白石陽介（DECIMA Fund 共同創業者 / JCBA 副会長）

中村 健太郎 （GMO-Z.COM TRUST COMPANY, INC. CEO）

安達 源 （株式会社ネットスターズ CFO）

15:00-16:00 Web3・AIがもたらす新しい経済圏と社会の未来

政治家や実業家、投資家が登壇し、Web3とAIの可能性について議論。技術革新がどのように社会を変革し、日本の経済成長に貢献できるのかを探ります。

登壇者

川崎ひでと（自民党 総務大臣政務官）

橋下徹（元大阪府知事・元大阪市長）

堀江貴文（実業家）

三崎優太（実業家・インフルエンサー）

國光宏尚（株式会社フィナンシェ 代表取締役 CEO）

16:00-16:45 Web3・AIのグローバル競争における日本のポジションと政策支援

Web3とAIの国際競争における日本の立ち位置を議論。政府の政策や規制、企業の取り組みを通じて、日本の競争力をどのように向上させるかを考察します。

登壇者

玉木雄一郎（国民民主党代表、衆議院議員）

小田玄紀（日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）代表理事（会長）、SBIホールディングス 常務執行役員）

設楽悠介（あたらしい経済 編集長）

TEAMZ Summit 2025は、Web3とAIの最先端を知るだけでなく、国内外のリーダーと直接交流できる貴重な機会です。最新技術や規制動向、トレンドを学びながら、新たなビジネスチャンスを模索しませんか。

開催日 2025年4月16日（水）～17日（木）

会場 虎ノ門ヒルズ国際フォーラム

チケット購入はこちら(https://web3.teamz.co.jp/tickets-list-2025)

サミットアジェンダ詳細

4月16日アジェンダ(https://web3.teamz.co.jp/teamz-summit-2025-agenda-april-16)

4月17日アジェンダ(https://web3.teamz.co.jp/teamz-summit-2025-agenda-april-17)

Web3 & AIの未来を共に創りましょう