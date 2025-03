韓国ドラマを見るなら「ABEMA」！600作品を無料配信中やっぱり時代劇が好き！1度は見るべき韓国の時代劇・タイムスリップ時代劇ドラマ

株式会社AbemaTV(C)AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を600作品以上配信しております。このたび、「ABEMA」では “1度は見るべき”韓国で人気の時代劇、タイムスリップ時代劇ドラマ作品を5作品ご紹介いたします。

『ホ食堂~時空を超えた恋のシェフ』は、身分制度による多くの制約があった朝鮮時代に、型破りな発想を持ち、自らを“天才”と称する異端児・ホ・ギュンが、突然400年後のソウルにタイムスリップする物語です。タイムスリップした彼の目に映ったのは、すべての人が平等な社会で、馬より速い車が走り、どの家にも冷蔵庫があり、食べ物があふれる“地上の楽園”こと現代。そしてホ・ギュンはなぜか食堂の料理長になり、現代を適応しようと切磋琢磨する姿を描く、ドタバタファンタジーラブコメディです。

本作で主演を務めるのは、男性アイドルグループEXOのメンバーで、音楽活動のみならず、ドラマや映画、バラエティ番組でも活躍中のシウミン。さらに、韓国の10人組ガールズグループ・宇宙少女(WJSN)のエクシーことチュ・ソジョンが、看板もない定食屋の娘・ウンシルを演じます。本作は、3月24日(月)17時より「ABEMA」にて日韓同時・国内独占無料配信を開始いたします。どうぞお楽しみに。

■『ホ食堂~時空を超えた恋のシェフ』(全10話)番組概要

2025年3月24日より、毎週月曜日・火曜日の17時より無料配信

番組トップページURL: https://abema.tv/video/title/193-387

予告映像:https://abema.tv/video/episode/193-387_s1_p1000

コメント映像:https://abema.tv/video/episode/193-387_s1_p5000

インタビュー映像:https://abema.tv/video/episode/193-387_s1_p5010

<第1話>

配信開始日時:2025年3月24日(月)17時~

配信URL:https://abema.tv/video/episode/193-387_s1_p1

『屋根部屋のプリンス』は、朝鮮時代から現代にタイムスリップした王子様イ・ガク(パク・ユチョン)と、ソウルで一人暮らしをするヒロインのパク・ハ(ハン・ジミン)による“時空を超えた”ラブロマンスです。回を追うごとに切なさを増し、韓国放送の最終回では、並み居る強豪ドラマをおさえ同時間帯視聴率1位をマーク。韓国ドラマ界で最も熱い“ロマンス・フュージョン時代劇”の真打ちとして世界中のファンを虜にした作品です。

朝鮮王朝の世子イ・ガクの妃ファヨンが宮中の池で死体となって発見される。最愛の妃を失ったイ・ガクは、3人の臣下とともに捜査を開始する。しかし、謎の刺客に襲われたイ・ガクと臣下たちは、崖を飛び越えた拍子になんと2012年にタイムスリップ!たどり着いたのは、ソウルで一人暮らしをするパク・ハの屋根部屋だった。混乱の中、イ・ガクは自分にそっくりのテヨン、ファヨンに瓜二つのセナの存在を知り、現代ですべての謎を解くことを決意する。紆余曲折の末、4人の怪しい男たちと同居するハメになったパク・ハは、次第にイ・ガクの純粋さに惹かれていくが...。パク・ユチョンとハン・ジミンの息ピッタリな2人が繰り広げる“時空を超えた”ラブロマンスを、ぜひこの機会にお楽しみください。

■『屋根部屋のプリンス』(全20話)番組概要

番組トップページURL:https://abema.tv/video/title/472-166

『哲仁王后~俺がクイーン!?~』は、韓国で最高視聴率17.4%を記録し、2021年時代劇ドラマ部門視聴率No.1を獲得した、ラブコメ時代劇です。大統領官邸でシェフを務めるチャン・ボンファン(チェ・ジニョク)は、何者かの策略で一夜にして容疑者に…。なんとか逃げようとしたボンファンだが、その途中でベランダからプールに落ち、気を失ってしまう。そして夢の中…韓服姿の女性とキスをして目を覚ますと、そこはなんと朝鮮時代の王宮だった!自分の身体が婚礼を明日に控えた王后キム・ソヨン(シン・ヘソン)であることを知ったボンファンは、初夜の儀式だけでも避けようと、自分が男であることを王 哲宗(キム・ジョンヒョン)に告白するのだが…。“中身が男”のガサツな王后と、シリアスなのにどこかユーモラスな王が繰り広げるドキドキなロマンスに目が離せません。

■『哲仁王后~俺がクイーン!?~』(全20話)番組概要

番組トップページURL :https://abema.tv/video/title/193-366

『ホン・チョンギ』は、「社内お見合い」で一気にブレイクをしたアン・ヒョソプと、「雲が描いた月明り」のキム・ユジョンによる運命の愛を描くファンタジーロマンス時代劇です。はるか昔、魔王を封印する王の肖像を描いた画工の娘ホン・チョンギと、封印を主管した道士の息子ハ・ラムが生まれるが、チョンギは呪いにより視力を奪われていた。9年後、ラムは雨乞いの儀式で祈りを捧げる童子としてチョンギと出会う。儀式の前に2人は再会を約束するが、悲劇が起きてラムは視力を失い、チョンギとの再会を果たせなくなる。それから19年、視力が回復したチョンギ(キム・ユジョン)は天才的な画工となり、ラム(アン・ヒョソプ)は星を読む能力に長けた書文観の主簿として王に仕えていた。その2人が運命に導かれるように再び出会うが...。回を重ねるごとに深みを増すチョンギとラムの関係性に思わず夢中になってしまう視聴者が続出!心を射抜かれる至極のロマンス時代劇をぜひ、この機会にお楽しみください。

■『ホン・チョンギ』(全32話)番組概要

番組トップページ:https://abema.tv/video/title/472-128

『青春ウォルダム~運命を乗り越えて~』は、呪われた世子と殺人の濡れ衣を着せられたヒロインの恋と、若者たちの成長を描くミステリーロマンスです。幽霊に呪われているとうわさをされる世子のイ・ファン(パク・ヒョンシク)。1年前に呪いのとおり右肩を矢で射られてから右腕が使えないのではないかという疑いの目が向けられ、世子にふさわしくないとの議論が持ち上がる。そんな中、ファンの師匠である開城府尹のミン・ホスン一家が毒殺される。ホスンの娘であるミン・ジェイ(チョン・ソニ)は家族を殺した容疑者として追われる身に。ジェイはぬれぎぬを晴らすためファンに会おうとするが...。

■ 『青春ウォルダム~運命を乗り越えて~』 (全20話)番組概要

番組トップページ:https://abema.tv/video/title/193-361

ほかにも、「ABEMA」では、500作品にわたる韓国ドラマやK-POP番組を無料配信中です。ぜひチェックしてください。

