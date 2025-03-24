国民宿舎サンライズ九十九里の春＆初夏プランのご案内
国民宿舎サンライズ九十九里外観
一般財団法人 千葉県観光公社 国民宿舎サンライズ九十九里（所在地：千葉県山武郡九十九里町真亀4908、支配人 柴田 健次）は、2025年4月1日（火）から6月30日（月）の期間において、千葉県の食材にこだわり抜いた彩り豊かで味わい深い約50種類のお料理、サザエの壺焼きやサザエのアランチーノなどのサザエ料理が食べ放題でお楽しみいただけるサンライズディナーブッフェを開催。そして、千葉県の幸と山武、九十九里の幸を贅沢に詰め込んだこだわりの会席料理、1日20食限定の「葉武里特撰会席」をご用意しております。また、2025年4月26日（土）から5月6日（火）のゴールデンウィーク期間では、総料理長が吟味した新鮮食材でSurf & Turf ガーデンBBQプランを1日10組限定でご案内します。
春から初夏の楽しいひとときを心に残る九十九里の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。
サザエ料理食べ放題イメージ
レストラン「はまゆう」イメージ
・「サザエ食べ放題付 サンライズディナーブッフェプラン」
【期 間】2025年4月1日（火）から 6月30日（月）
1室2名～3名利用 1泊2食付 お一人様 16,940円～
【サザエ料理食べ放題】
・サザエの壺焼き ・サザエのアランチーノ（ライスコロッケ）
・サザエのブルギニヨン風 ・サザエのパスタ
・サザエのピッツア
葉武里特撰会席
・「1日20食限定 葉武里特撰会席プラン」
【期 間】
2025年4月1日（火）から 6月30日（月）
1室2名～3名利用 1泊2食付
お一人様 19,470円～
Surf & Turf ガーデンBBQプラン
・「1日10組限定
Surf & Turf ガーデンBBQプラン」
【期 間】
2025年4月26日（土）から 5月6日（火）
1室2名～3名利用 1泊2食付
お一人様 16,940円～
※雨天・荒天の場合は、
サンライズディナーブッフェプランに変更に
なります。
詳細は公式ホームページをご覧ください。
【公式HP】 https://www.sunrise99.jp
国民宿舎サンライズ九十九里
一般財団法人 千葉県観光公社 国民宿舎サンライズ九十九里
〒283-0114 千葉県山武郡九十九里町真亀4908
TEL 0475-76-4151 FAX 0475-76-4908
【公式HP】 https://www.sunrise99.jp
宿泊サービス課 高梨 E-mail: takanashi_h@welcomechiba.jp