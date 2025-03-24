『ぼっち・ざ・ろっく！』のアニメイトフェアが3月22日から開催！ 結束バンドメンバーやきくりたちの描き起こしイラストを使用した特典がもらえるほか、新商品も販売!!
△特典：イラストカード（全8種）
フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112543
株式会社アニメイトは、2025年3月22日から「『ぼっち・ざ・ろっく！』【We will B】開催記念アニメイトフェア」を開催いたします。
『ぼっち・ざ・ろっく！』は、「まんがタイムきららMAX」（芳文社）にて連載中の、はまじあき先生による4コマ漫画。2024年に公開された『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:/Re:Re:』では興行収入11億円を突破するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得している大人気作品です。アニメ2期の制作も決定しており、ますます注目を集めています。
全国アニメイト・アニメイト通販で3月22日～4月13日まで開催する「『ぼっち・ざ・ろっく！』【We will B】開催記念アニメイトフェア」では、期間中、『ぼっち・ざ・ろっく！』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「イラストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、結束バンドの後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代に加え、伊地知星歌、PAさん、廣井きくり、後藤ふたり＆ジミヘンの描き起こしミニキャライラストを使用しています。
また、フェアにあわせて、フード付きマフラータオルやお名前アクリルバッジ、ジミヘングラスなど、新グッズも多数販売いたします。特典ももらえるこの機会をお見逃しなく！
■フェア情報
『ぼっち・ざ・ろっく！』【We will B】開催記念アニメイトフェア
開催期間：2025年3月22日～4月13日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『ぼっち・ざ・ろっく！』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「イラストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：イラストカード（全8種）
※特典はお選びいただけません。
■商品情報
フード付きマフラータオル
発売日：2025年3月22日
価格：各3,080円（税込）
種類：4種
△フード付きマフラータオル
メモリアルクリアカードコレクション
発売日：2025年3月22日
価格：1パック（2枚入り）330円（税込）
1BOX（8パック入り）2,640円（税込）
種類：全16種
△メモリアルクリアカードコレクション
お名前アクリルバッジ
発売日：2025年3月22日
価格：各715円（税込）
種類：8種
△お名前アクリルバッジ
ジミヘングラス
発売日：2025年3月22日
価格：1,320円（税込）
△ジミヘングラス
この他にも、多数のグッズが発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
■関連URL
『ぼっち・ざ・ろっく！』【We will B】開催記念アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112543)
『ぼっち・ざ・ろっく！』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15623)
アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』公式サイト(https://bocchi.rocks/tv/)