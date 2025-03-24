Ｏｒｉｃｏ Ｐａｙ Ｂａｌａｎｃｅ、申し込み開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：飯盛 徹夫、以下「オリコ」）は、2025年3月24日よりデジタルカード「Orico Pay Balance」の申し込みを開始することをお知らせいたします。

「Orico Pay Balance」はApple製品であれば、最大24ヶ月の分割払いを金利0％で何度でも購入できるサービス（以下「本サービス」）であり、Appleが運営するApple Store OnlineやApple Store Appでご利用いただくことが可能です。

※2025年4月1日以降からApple Store（店舗）でもご利用可能予定

本サービス開始により、より多くの方にとってApple製品をお求めやすくなります。さらに、購入金額に応じてオリコポイントが貯まるため、賢くお得にお買い物ができることも本サービスの大きなメリットです。また、モバイル決済（ApplePayなど）に紐づけすることで、Apple製品以外の日常のお買い物にも利用いただくことが可能です。

※1 ご利用可能額の範囲であれば繰り返し「何度でも」ご利用いただけます

※2 新規入会キャンペーン（最大7,000オリコポイントをプレゼント）の詳しい内容は、以下をご参照ください

URL：https://www.orico.co.jp/creditcard/campaign/visitor/2309290531-welcome/

■Orico Pay Balanceのサービス特長

- Apple製品であれば24回払いまで分割金利0％で何度でも利用可能- 審査時間は最短60秒、即日ご利用可能- ご購入金額の１％をオリコポインで還元、「Apple Gift Card」「Amazon Gift Card」にも交換可能

■「Orico Pay Balance」のご利用方法

「Orico Pay Balance」の詳しい特典、サービス内容、ご利用方法は、以下をご覧ください

URL：https://www.orico.co.jp/creditcard/list/cardless/apple/paybalance/?utm_source=official&utm_medium=web&utm_campaign=appleinfo_opb(https://www.orico.co.jp/creditcard/list/cardless/apple/paybalance/?utm_source=official&utm_medium=web&utm_campaign=appleinfo_opb)

オリコは、2025年3月期を最終年度とする中期経営計画において、社会価値と企業価値の両立をめざす「サステナビリティ」を経営の軸に据え、マテリアリティの一つに「金融ノウハウの活用を通じた新たな顧客体験価値の創造」を掲げています。今後も、より安全・安心で使いやすいサービスを提供し、新たな顧客体験価値の創造に取り組んでまいります。

■株式会社オリエントコーポレーション会社概要

会社名：株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp/)

所在地：東京都千代田区麹町5丁目2 番地1

代表者：代表取締役社長 飯盛 徹夫

創業：1954年12月27日

事業内容：個品割賦事業、カード・融資事業、銀行保証事業、決済・保証事業、海外事業