学生の学び支援として、名古屋大学にマウス2,300台を寄贈

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、DXが進む大学教育現場に対して、2025年4月に入学する新大学生へ無線5ボタンBlueLED薄型モバイルマウス「BSMBW530GBK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmbw530gbk.html)」を寄贈いたしました。





寄贈品 マウス「BSMBW530GBK」

寄贈については2022年3月に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策支援の一環として、バッファローが全国の大学へPD充電器を寄贈したことから始まり、今年で4年目を迎えます。コロナ禍において大学等の授業実施状況がオンライン授業となり、在宅やさまざまな場所で受講する学生が増えていたため、バッファローは変化した学習環境に身を置くことになる新大学生の学業や研究の後押しとして、なにかできることはないかという考えから生まれました。今回も「安心で快適な学生生活を過ごしてもらう。」ことをミッションに掲げ、パソコンやタブレットを積極的に利用する教育現場の中で、未来をつくる学生たちが安心して学業に専念できるように支援していきたいと考えております。先週2025年3月21日(金)に国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学にて贈呈式を実施し、マウス「BSMBW530GBK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmbw530gbk.html)」2,300台を寄贈いたしました。杉山直総長へバッファロー代表取締役社長の牧より寄附目録が贈呈された後、本支援に対し感謝のお言葉を賜りました。

本商品は、持ち運びに便利な薄型ボディーに、読み取り性能が高く使う場所を選ばないBlueLEDセンサーを搭載した無線マウスです。ノートパソコンと同程度の約26mmの薄さです。

周囲の環境に影響されにくい2.4GHz無線方式を採用しており、USB接続の小型レシーバーはマウス内部に収納可能です。

薄くても握り心地が良くホールドしやすい「サイドエッジ設計」を採用しており、快適な操作感を提供します。

万一の落下の衝撃にも耐えうる米国軍事規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」(※)準拠の耐衝撃性能、表面にほどこされた3H耐摩耗性・防指紋コーティングが、移動中の振動などによる摩耗から守ります。

ボタンには静音スイッチを採用しているため、普通のマウスと変わらないクリック感を持ちながらもカチカチというクリック音の発生を抑えるので、周囲を気にせずに使用できます。

「プレゼンテーションモード」も搭載しており、ボタン操作による機能切り替えで、パワーポイントのスライド送り・戻し・暗転を遠隔操作できるプレゼンテーションデバイスとしても利用できます。

※1.2mの高さから剛体にべニヤ板を敷いた上へ26回落下させます。全ての角と面、辺から落ちるよう角度を変更しながら実施。テストに用いる5つのサンプルのうち1つでも落下後に動作が確認できればテストに合格となります。

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmbw530gbk.html

バッファローは「つなぐ技術で、あなたに喜びを」をコーポレート・ステートメントとして、新大学生の皆さんの学習環境をより快適にするため、ICT 支援を継続してまいります。

