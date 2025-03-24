¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û¡Ö¥Õ¥£ー¥Óー ¥Õ¥¡¥¤¥í¡×¤¬¡¢3·î31Æü(·î)3³¬ ¥âー¥É¤ÇÅ¸³«¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡ÖPHOEBE PHILO(¥Õ¥£ー¥Óー ¥Õ¥¡¥¤¥í)¡×¤¬¡¢3·î31Æü(·î)¤ËºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 3³¬MODE¤Ë¤ÆÅ¸³«¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖPHOEBE PHILO(¥Õ¥£ー¥Óー ¥Õ¥¡¥¤¥í)¡×¤Ï¡¢¡ÖCELINE(¥»¥êー¥Ì)¡×¤Î¸µ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¥Ñ¥êÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó°é¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー PHOEBE PHILO(¥Õ¥£ー¥Óー ¥Õ¥¡¥¤¥í)¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈB¡É¤ò2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈB¡É¤«¤é¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈA¡É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£ー¥Óー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥í¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î±ÊÂ³À¤ò½Å»ë¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿ÉÊ¼Á¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëº¬¤¶¤·¤¿µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢°áÎà¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ 2023Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÉC¡É¤Ï 2025Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î²¼È¾´ü¤è¤êÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨3·î31Æü(·î)¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics/detail/1256046_2148.html¡Ê3·î26Æü(¿å)¸ø³«Í½Äê¡Ë