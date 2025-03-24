『アイドルマスター SideM』の特大アクリルスタンド、アクリルスマホスタンドの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『アイドルマスター SideM』の商品2種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『アイドルマスター SideM』の商品の受注を3月17日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/254?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼特大アクリルスタンド
※画像は「【行き先へ導く七つ星】伊集院 北斗 特大アクリルスタンド」を使用しております。
伊集院 北斗、天道 輝、舞田 類のカードイラストとサインを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,300(税込)
種類 ：全3種（伊集院 北斗、天道 輝、舞田 類）
サイズ：本体：（約）20×12.4cm 台座：（約）20×4cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼アクリルスマホスタンド
東雲 荘一郎、北村 想楽のカードイラストを特大サイズのアクリルスマホスタンドに仕上げました。
スマートフォンを立て掛けて置け、ディスプレイとしても飾っておけるアクリルスタンドです。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,200(税込)
種類 ：全2種（東雲 荘一郎、北村 想楽）
サイズ：本体：（約）20×14.5cm 土台：（約）10.5×10.5cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/254?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
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