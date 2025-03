SUVと繋がるリビング空間。ドメティックが快適キャンプをアウトドアデイジャパン東京2025で提案！

ドメティック株式会社

ドメティック株式会社は、2025年4月5日(土)・6日(日)に東京・代々木公園イベント広場で開催される「アウトドアデイジャパン東京2025」に出展いたします。今回の展示では、SUVとシームレスに繋がる「HUB SUVセット」と、わずか数分で設営が可能なインフレータブル ルーフテント 「TRT140 AIR」を展示し、SUVとともに楽しむ快適なキャンプスタイルをご提案します。会場では、実際に「HUB SUVセット」や「TRT140 AIR」に触れ、設営の簡単さや機能性をその場で体感していただけます。テント内部の広さや快適性、SUVとの一体感など、実際の使用シーンをイメージしながら、アウトドアをより快適に楽しむヒントを発見できる機会です。ぜひこの機会に、ドメティックが提案するキャンプスタイルをご体感ください。

HUB インフレータブルオーニング

【展示内容】

- 「HUB SUVセット」&「インフレータブル ルーフテント」の実演SUVと組み合わせた理想のアウトドアスタイルを実際に体験!設営の簡単さや快適さを、直接ご確認いただけます。- SUBARU フォレスターとのコラボ展示SUVと相性抜群のドメティック製品を、フォレスターに取り付けた状態で展示。実際の使用シーンをイメージしながらご覧いただけます。- イベント特別価格での製品販売アウトドアや車中泊はもちろん、防災にも役立つドメティック製品を、イベント限定の特別価格でご提供。この機会をお見逃しなく!

ポータブル電動給水栓 HYD-WFポータブル3way冷蔵庫 ACX35G

【展示製品の特長】

SUVと一体化するリビング空間 「HUB SUVセット」

HUB SUVセット (SUV用オールインワンセット)

HUB インフレータブルオーニングは、 「エアーフレーム構造を採用したオーニングテント」 です。ハンドポンプで注入口から空気を入れることで、約3分で設営が完了し、その後、ストラップでペグを打つだけで簡単に固定できます。HUB本体は2.3m四方の立方体のエアーテントで、天井が高く、広々としたリビングスペースとして活用できます。SUVの後ろに取り付ける接続用トンネル (SUVコネクショントンネル) を使うことで、車と一体化した快適なキャンプ空間を簡単に作り出せます。また、メッシュパネルやウィンドウパネルを簡単に取り付けることができ、メッシュパネルは換気を良くし、虫を防ぎ、ウィンドウパネルは雨風を防ぎながら外の景色を楽しむことができます。加えて、天井が高く開放感があるため、圧迫感を感じにくく、リラックスした空間を作り出します。さらに、拡張テント (アネックス) を取り付けることで、大人2人が寝られる寝室として利用でき、荷物置きやペット用スペースとしても便利に活用できます。防水シート (フットプリント) をHUB本体の内部に敷くことで、地面からの湿気を防ぎ、さらに快適に過ごせます。これらの便利なアイテムがすべて揃ったHUB SUVセットは、キャンプや車中泊をより快適に楽しむためのオールインワンセットです。

希望小売価格:110,000円(税込)

簡単設営で快適に過ごせる 「インフレータブル ルーフテントTRT140 AIR」

インフレータブル ルーフテントTRT140 AIR

インフレータブル ルーフテント TRT140 AIRは、オートキャンパーに最適な 「屋根の上に設置できるエアー式テント」 です。付属の12Vポンプを使えば、わずか数分でフレームが膨らみ、簡単に設営が完了します。エアーフレームは1箇所の空気注入口で膨らませることができ、設営もスムーズです。 このテントは、頑丈なTPUエアーフレームを採用しており、大人2人がゆったりと過ごせるスペースを確保。組み込みのフォームマットレスにより、地面の凹凸を気にせず快適に眠れます。また、車の上に設置することで視界が開け、見晴らしの良いキャンプ体験が楽しめるのも特徴です。 さらに、通気性のあるポリコットン素材を使用し、テント全体にメッシュの窓を配置しているため、結露を軽減し、季節を問わず快適に過ごせます。

希望小売価格:333,300円(税込)

【イベント概要】

“アウトドアデイジャパン” は、キャンプやアウトドアに関連した様々なコンテンツを、見て・触れて、その魅力を存分に体感できる国内最大級の "体験型・体感型" アウトドアイベントです。

イベント名: アウトドアデイジャパン東京2025

開催日時:2025年4月5日(土)・6日(日) 10:00~17:00

入場無料・ペットOK・雨天決行

場所:代々木公園 イベント広場

詳しくは「アウトドアデイジャパン東京2025」の公式ホームページをご確認ください。

https://outdoorday.jp/tokyo/

【ドメティックについて】

ドメティックは、モバイルライフをより簡単にすることを目指すグローバルなアウトドアテクノロジー企業です。私たちは冷却、加熱、電力・電子機器、モビリティ、スペース最適化の分野での技術を活用し、より多くの人々が自然とつながり、アウトドアで自由な時間を楽しむことができるようサポートしています。スマートで持続可能、かつ信頼性の高い製品を優れたデザインで提供し、これを実現しています。世界中で何百万もの人々が、キャンプや車、RV、ボートでの自然探訪の際に私たちの製品を使っています。私たちの製品は、車両やボートに取り付けるタイプと、アウトドア愛好者向けの製品の両方を取り揃えています。現在、私たちは世界中に約7,000人の社員を抱え、100カ国以上で製品を販売しています。2024年には売上高が250億SEK(約23億米ドル) に達し、本社はスウェーデンのストックホルムにあります。

