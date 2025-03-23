Âçºå¿´ºØ¶¶ÅÌÊâ2Ê¬¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢À½ºî¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎPopo&marin
ºÇÀèÃ¼¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿ーµ»½Ñ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºîÀ®¡ª
3D¥×¥ê¥ó¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¥ªー¥Àー
¥ê¥¢¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÆÃÊÌ¤ÊµÇ°¤Ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢Í§Ã£¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âOK¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÌÇò¤¤»ÑÀª¤ä¹¥¤ß¤Î°áÁõ¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Çー¥¿Â»¼º¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·Á¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦
º£¤Ê¤é¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»ÏÆü 2025Ç¯3·î20Æü¡¡
³«ºÅ´ü¸Â2025Ç¯6·î20Æü¤Þ¤Ç
ÆâÍÆ:¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ä²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¡§Âçºå3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢Popo&marin Ž¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@popo_and_marinŽ¤¤ËÅöÅ¹ÍøÍÑ¸å¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¸¶²Á1000±ß¤Î¥¬¥é¥¹À½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥±ー¥¹¤òÌµÎÁÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¥
¡ÚÂçºå3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢Popo&marin(http://www.popoandmarin.com/)¡Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¡ÚInstagram(https://www.instagram.com/popo_and_marin?igsh=MXNpczBuMWt5eHM2Mw%3D%3D&utm_source=qr/)¡Û ¡Ú¸ø¼°LINE(https://lin.ee/hFBfp0p/)¡Û
¥Õ¥£¥®¥å¥¢À½ºî
¥ê¥¢¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢
3D¥×¥ê¥ó¥¿ー
3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢ PoPo&Marin
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3D¥¹¥¥ã¥ó¤È¹âÀººÙ3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£Á´¿È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä´é¤À¤±¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ýー¥º¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÃÂÀ¸Æü¤ä·ëº§¼°¡¢µÇ°ÉÊ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õ¥ë¥«¥éー»Å¾å¤²¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¤·Á¤ò¼Â¸½¡£Á´¹ñÇÛÁ÷¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÀ©ºî¤Ê¤é¡¢Ã»Ç¼´ü¡¦¹âÀººÙ¤ÎÅöÅ¹¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¾ÜºÙ¡¦¤´ÃíÊ¸¤Ï¡Ú3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢ popo&marin¡Û¤Ç¸¡º÷¡ª