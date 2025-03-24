【YUGEN Gallery FUKUOKA】意識の”ズレ”が生む美しさ。witnessの個展開催が決定！

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2025年4月26日（土）より、witnessの個展を開催いたします。

福岡出身のアーティスト・witness。マスキングテープを用いて一度描いたモチーフを分解・再構築し、新たな視点やバランスを模索する手法が特徴的なアーティストです。草花をモチーフにしたものや「ズレ」た風景、日常生活から着想を得た作品のほか、自身の作品をプリントしたファブリックといった横断的なメディアで作品を発表しています。

2020年にはサッポロビールのリブランディングビジュアルを担当。その後もMONTBLANCやスターフライヤーといった国内外のブランドとのコラボレーション、ジャケットアートワーク、テキスタイルデザイン、グラフィックデザインを手掛けるなど、ジャンルを横断した活動で注目を集めてきました。

本展では、現代アートシーンで注目を集めるアーティスト・witnessがこれまでに培ってきた技法と新たな視点を取り入れた最新作を公開いたします。

変わりゆく都市の中で、ふと足を止めたくなるような瞬間。その美しさと“ズレ”の面白さを体感できるwitnessの世界観を、ぜひ会場でご覧ください。

最新の情報や詳細は下記ページをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/witness_neighborhood

展覧会概要

■タイトル：NEIGHBORHOOD

■期間 ：2025年4月26（土）～5月15日（木）

■開館時間：11:00～19:00 ※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■在廊日 ：未定

※在廊日についての最新情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)の固定投稿をご覧ください。

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

過去作品紹介アーティストプロフィールwitness／ウィットネス

福岡県出身。

草花をモチーフにしたものやズレを用いて新たなバランスを模索する作品を制作。

2020年、サッポロビールのリブランディング ビジュアルを制作し、箱根駅伝の同社CMへ出演。そのほかSTARBUCKS、MONTBLANC、PARCO、STARFLYERなど企業のビジュアル制作やBALANSAなどアパレルブランドとのコラボレーションを行なうほか、グラフィックデザインや音楽関連のアートワークも多数。

経歴

2024年 MUSIC LOVES ART 2024

・メインビジュアル制作 / SUMMER SONIC会場内、大阪市内各所に掲示

・会期中、QVCジャパン 本社ビルの全面に布作品を掲示

2023年 スターバックス

・コーヒーバッグ アートワーク制作（エチオピア シダマ）

2020年 サッポロビール

・リブランディング ビジュアル制作 / 読売新聞元旦広告掲載（2020、2021）

・箱根駅伝 同社CM出演（2021、2022）

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメティックス事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048