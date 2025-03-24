「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 × Chugai Grace Cafe」コラボカフェが渋谷で開催！″お給仕″姿の描き下ろしイラストを使用した新作グッズやフードメニューが登場！

中外鉱業株式会社コラボカフェの詳細はこちら！ :https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/sakamotodays/

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 × Chugai Grace Cafe【渋谷モディ】」コラボカフェを開催します。

坂本の好物カップラーメンから着想を得たインパクト大の「坂本商店特製 肉まんラーメン」や、変装術が得意な南雲をイメージした「変装オムライスケーキ」など様々なコラボフードメニューが登場！

クラシカルな"お給仕"姿に着替えた坂本たち5人の描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品には「デスクネームプレート」などのオリジナルグッズも多数登場いたします。

さらに、Chugai Grace Cafe 大阪店でも2025年6月よりコラボが開催決定！詳細は順次公開致します。

開催情報

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』× Chugai Grace Cafe【渋谷モディ】

・開催期間 2025年4月4日(金)～4月30日(水)

・開催場所 渋谷モディ7F Chugai Grace Cafe

・先着受付 2025年3月19日(水)12:00～

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/sakamotodays/

※ご入場はご予約いただいたお客様優先となります。予約状況により、当日のご案内も可能です。ご来店方法は上記サイトよりご確認ください

※当イベントの新型コロナウイルス感染予防対策に関しては上記公式HPをご確認ください

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください

コラボメニュー

・坂本太郎「坂本商店特製 肉まんラーメン」 1,273円(税込 1,400円)

※提供の際ミニフラスコはつきません

・朝倉シン「トマトとベーコンのエスパーピラフ」 1,273円(税込 1,400円)

・南雲「変装オムライスケーキ」 1,228円(税込 1,350円)

・神々廻「玉ねぎ抜きのかつ丼ドック」 1,046円(税込 1,150円)

・大佛「クマさんみたい！なホットケーキ！」 1,228円(税込 1,350円)

・坂本太郎 「ダブルクリームイエローベリーソーダ」 1,000円(税込 1,100円)

・朝倉シン「バタフライピーソーダ」 1,000円(税込 1,100円)

・南雲「ストロベリーヨーグルトクリームソーダ」 1,000円(税込 1,100円)

・神々廻 「コーヒーティラミスクリーム」 1,000円(税込 1,100円)

・大佛「レモンブラックソーダ」 1,000円(税込 1,100円)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます

グッズ情報

■アクリルフィギュアスタンド お給仕ver.（全5種）

販売価格：1,870円(税込)

ラインナップ：坂本太郎、朝倉シン、南雲、神々廻、大佛（全5種）

■トレーディング箔押し風マット缶バッジ お給仕ver.（全10種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[10個入] 5,500円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション お給仕ver.（全10種）

販売価格：1個 330円(税込)／1SET[10個入] 3,300円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ステッカーセット お給仕ver.（絵柄10種セット）

販売価格：880円(税込)

■単語カードキーホルダー お給仕ver.

販売価格：990円(税込)

仕様：5絵柄 5枚入り

※製品の性質上、稀に1SETで全種類揃わないこともございます

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます

通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■BIGアクリルスタンド お給仕ver.（全5種）

販売価格：3,520円(税込)

■デスクネームプレート（全5種）

販売価格：2,200円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます

特典情報

＜コラボメニューご注文特典＞

コラボメニューご注文1品ごとにコースターをランダムで1枚プレゼント！

＜事前WEB予約特典＞

事前にWEBでご予約いただき、カフェをご利用いただいたお客様へコースターを1枚(ご利用人数分)プレゼント！

＜グッズご購入特典＞

グッズご購入3,000円(税込)ごとに特典デスクカードをランダムで1枚プレゼント！

＜通販グッズご購入特典＞

通販でのグッズご購入3,000円(税込)ごとに特典ポストカードをランダムで1枚プレゼント！

※各種特典の詳細・配布条件等はコラボ特設サイトをご覧ください

※特典の絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます

※特典はなくなり次第終了となります

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます

【Web販売】

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

予約期間：2025年4月4日(金)11:00～6月30日(月)23:59

発送日：2025年9月以降順次発送予定



※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

【関連サイト】

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト

https://sakamotodays.jp/

Chugai Grace Cafe（チュウガイ グレース カフェ）｜中外鉱業株式会社運営

https://chugai-grace-cafe.jp/

Chugai Grace Cafe 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/chugai_g_cafe

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/