¡ÚC.STAND ¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¡Û3·î22Æü ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª ¥·ー¥·¥ã¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¶õ´Ö¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼ÒFS.shake¤Ï¡¢2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖC.STAND ¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤È¥Àー¥Ä¥Ðー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤·ÁÂÖ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¥³¥ó¥»¥×¥È C.STAND ¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¤Ï¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Î9³¬¤È10³¬¤Î2¥Õ¥í¥¢¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ë¥¹¥Úー¥¹¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦9F¡Ö¥Á¥ë¥¹¥Úー¥¹¡× Ìþ¤·¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Äß¤ê²¼¤²¤ÎÈ¤ä¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ë¥·ー¥·¥ã¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¦10F¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡× ÅÔ²ñÅª¤ÊÍ·¤Ó¿´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤äÀÄ¤¤¥Í¥ª¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ìー¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Î°Ø»Ò¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¥Àー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥·ー¥·¥ã¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£C.STAND¤ÎÆÃÄ§¤È¤³¤À¤ï¤ê C.STAND¤Ï¡¢¥·ー¥·¥ã¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥Ðー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼¡¤ÎÆÃÄ§¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯40±ß～!?¤Û¤Ü¸¶²Á¡ª¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê
¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥·ー¥·¥ã¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï40±ß～¡¡¥·ー¥·¥ã¤Ï1200±ß～¢ö
°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¶õ´Ö¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹½À®
9F¤È10F¤Ç°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëìÔÂô¤Ê¶õ´ÖÀß·×¡£ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ø¡¢Æø¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡×¤Ø¤Èµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÆâÁõ¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
10³¬¡¡ÀÄ¤¤¥Í¥ª¥ó¤¬±Ç¤¨¤ëÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Àー¥Ä¥¨¥ê¥¢
9³¬¡¡ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤·¤Î¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢
¥Àー¥ÄÅê¤²ÊüÂê¥¨¥ê¥¢
300±ß¤Ç¥Àー¥Ä¤¬Åê¤²ÊüÂê¡£Í§¿ÍÆ±»Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö±Ä¶È¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤¤¤í¤¤¤í
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï13»þ¤«¤éÍâ6»þ¤Þ¤Ç¡£Ãë¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥·ー¥·¥ã¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë!?¡¡¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¢ö
C.STAND ¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥·¥ãÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î22Æü ～ 4·î5Æü
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§ÅöÆü ～ 4·î15Æü
¤ªÆÀ¤ËC.STAND¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
¥·ー¥·¥ã½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§C.STAND ¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹
½êºßÃÏ¡§¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-5 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ªー¥ì¾åÌî 9-10F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡Ö¾åÌî±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö¾åÌî¸æÅÌÄ®±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§13:00 ～ Íâ6:00
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5834-4855