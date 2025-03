注目の韓国ブランド「PAIN OR PLEASURE」、「hug your skin」など25ブランドが出店。ポップアップイベント″60% MEETS TOKYO”来場者限定特典の第一弾情報を公開！

株式会社シックスティーパーセント

注目の出店ブランをご紹介

過去最大規模で行われる、 60%(シックスティーパーセント)のアジアブランドを集めたポップアップ『60%Meets Tokyo』。今回は出店ブランドの中から韓国で人気の2ブランドをピックアップしてご紹介!

PAIN OR PLEASURE

ペインオアプレジャーは2017年にソウルで誕生した韓国ガールズクラッシュウェアブランド。宮脇咲良なども愛用するブランドとして日本でも注目を集める人気レディースブランド。

Instagram:https://www.instagram.com/painorpleasure_official/

hug your skin

ハグユアスキンは、韓国で誕生したファッションブランド。タトゥーイストのデザインをもとに「身につけるタトゥー」を追求した刺繍が特徴的だ。人体やタトゥープリントのフィルムを用いて、韓国のサブカルチャーや現代のプレタポルテを表現し作られたユニークなデザインで注目を集めている。

Instagram:https://www.instagram.com/hugyourskin.wear/

第一弾、来週以降のノベルティ情報も解禁!

今回のポップアップでは、来場者限定の特別なノベルティやキャンペーンを期間中に展開いたします。第一弾となる今回の発表では、初日からお楽しみいただける限定ノベルティの詳細を公開いたします。今後も第二弾・第三弾と、さらなる特典情報を順次発表予定です。60%が提案するアジアファッションの魅力を体験いただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

※ノベルティのプレゼントはポップアップのご購入限定になります。※配布条件はブランドにより異なります。※ノベルティはなくなり次第、終了となります。

第一弾となる今回の発表では、初日からお楽しみいただける14種類の限定ノベルティをご紹介。今後も第二弾・第三弾と、さらなる特典情報を順次発表予定です。

【 各ブランド毎のノベルティ詳細はこちら】

■ ポップアップ概要

▶開催期間:2025年3月28日(金)~4月13日(日)

▶場所: TOKYU PLAZA ハラカド 4F

▶住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目31-21

▶営業時間:11:00 - 21:00

▶公式ページ:https://www.sixty-percent.com/plans/202503-harajuku-popup_elp

■参加ブランド (アルファベット順)

Atelier Nain / BEIDELLI / BLACKBLOND / CLUMSYREBEL / Don't Ask My Plan / Fakiii

grunden / Hamong / HOODHOOD / hug your skin / lemenne / MACNI / Miseki seoul / MUCENT / MIDNIGHT MOVE / Not your rose / ODDSTUDIO / OHESHIO / PAIN OR PLEASURE / PERSONSOUL / POPPALS / ROLAROLA / SUPERSUB / TRENDY APPAREL / WaiKei / 1989STANDARD



■60%(シックスティーパーセント)

「60%(シックスティーパーセント)」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、1500以上のブランドと11万点を超えるアイテムを取り扱う(2024年2月時点)。ストア内に「Levely(レベリー)」、「Daily(デイリー)」、「Goods(グッズ)」といったテイストやカテゴリー別のエリアを設け、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

▶公式サイト:https://www.sixty-percent.com/

▶アプリダウンロード:https://app.adjust.com/1823aj1k

▶Instagram:https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60%」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、1500以上のブランドと11万点を超えるアイテムを取り扱う(2024年2月時点)。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。

▶会社名 :株式会社シックスティーパーセント

▶所在地 :東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階SIXTYPERCENT INC.

▶設立 :2018年7月

▶HP :https://corp.sixtypercent.com/