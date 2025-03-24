【集中機能アップデート第7弾】goooods(グッズ)が都道府県別送料設定機能をリリース
goooods株式会社
- 都道府県単位での送料設定が可能
- 地方エリアごとの一括設定にも対応
- 注文金額帯に応じた段階的な送料設定
- エリアごとに最大10段階まで金額設定可能
- 地域特性に応じた適切な送料設定が可能
- 注文金額に応じた送料無料ラインの設定
- バイヤーの注文前に送料が確認可能
- 受発注オペレーションの効率化
- エリア別送料設定：全国一律、地方別（8地方）、都道府県別（47都道府県）から選択可能
- 金額帯設定：エリアごとに注文金額に応じた送料を設定可能
- 送料自動計算：バイヤーの配送先に応じて適切な送料を自動表示
- 「あとX円で送料無料」表示：カート画面での追加購入を促進
goooods株式会社（東京都新宿区）が運営するB2B ECプラットフォーム「グッズ」は、セラー向け管理システムにおいて、配送先の都道府県や注文金額に応じて送料を設定できる「都道府県別送料設定機能」の提供を開始いたしました。本機能により、セラーは配送エリアごとに細かな送料設定が可能となり、より柔軟な配送料金戦略を実現できます。また、バイヤーは商品閲覧時から正確な送料を確認できるようになり、より円滑な取引が可能となります。
■都道府県別送料設定の特徴
- 都道府県単位での送料設定が可能
- 地方エリアごとの一括設定にも対応
- 注文金額帯に応じた段階的な送料設定
- エリアごとに最大10段階まで金額設定可能
■活用メリット
- 地域特性に応じた適切な送料設定が可能
- 注文金額に応じた送料無料ラインの設定
- バイヤーの注文前に送料が確認可能
- 受発注オペレーションの効率化
■主な機能
- エリア別送料設定：全国一律、地方別（8地方）、都道府県別（47都道府県）から選択可能
- 金額帯設定：エリアごとに注文金額に応じた送料を設定可能
- 送料自動計算：バイヤーの配送先に応じて適切な送料を自動表示
- 「あとX円で送料無料」表示：カート画面での追加購入を促進
本機能は、セラーの送料設定の自由度を高め、より戦略的な販売施策の実施を可能にすることで、プラットフォーム全体の取引活性化を目指します。
■関連ページ
セラー様向けヘルプ：https://support.goooods.com/hc/ja/articles/35651951493145-配送の設定をする(https://support.goooods.com/hc/ja/articles/35651951493145-%E9%85%8D%E9%80%81%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B)
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