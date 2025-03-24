¡ÚÂçÉÂ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¤ËÌ´¤ò¼Â¸½¡ª¡Û¤¬¤ó¤È¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤é³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«ー¥Ö¥¹²ñ°÷¤Î½÷À¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î
¡ÖÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐËèÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ËèÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×
49ºÐ¤Ç¤¬¤ó¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¡¢£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¼£ÎÅ¤Î¤Î¤Á¤Ë¡Ö½÷À¤À¤±¤Î30Ê¬·ò¹¯¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥«ー¥Ö¥¹¡×¤Ç±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤¿¸µ´Ç¸î»Õ¤ÎÈþÏÂ¤µ¤ó¡Ê53ºÐ¡Ë¡£¥«ー¥Ö¥¹¤ÎÅ¹Æâ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö³¨ËÜºî²È¡×¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤¿Èà½÷¤Ë¡¢½ÐÈÇ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤äºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
－ ºòÇ¯¡¢³¨ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤é³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»ä¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ò¤Õ¤¿¤Ä½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö´Ç¸î»Õ¡×¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö³¨ËÜºî²È¡×¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÌ´¤Î´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢»ä¤¬£³ºÐ¤Î¤È¤¤ËÀ¸»à¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÉÂ¤ò¤·¤¿¤È¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£°åÎÅ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿²¸ÊÖ¤·¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¡×¤¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤Ç´Ç¸î¤ò³Ø¤Ó¡¢20ºÐ¤ÇÂç³ØÉÂ±¡¤ËÆþ¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ°µ¡¤Ç¤·¤¿¡£Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦¥Îー¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Îー¥È¤Ë¡¢Æü¡¹´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆüµ¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤È¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢³¨ËÜ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌ´¤ò½ñ¤¤¤¿º¢
－ »Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ò¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤È¤â¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÌ´¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³°²Ê¡¢Æâ²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢¼ê½Ñ¼¼´Ç¸î¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¬¤ó²½³ØÎÅË¡´Ç¸îÇ§Äê´Ç¸î»Õ¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤¬¤ó´Ç¸î¤Ë½¾»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤À¤í¤¦¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆý¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£49ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢¿®Íê¤¹¤ë°å»Õ¤«¤éÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤Îµß¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÀìÌç¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê½ÑÎÅË¡¡¢ÌôÊªÎÅË¡¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤È¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤Î¼£ÎÅ¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉûºîÍÑ¤ÎÃ¦ÌÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥·¥çー¥È¡¢¥Ü¥Ö¡¢¥í¥ó¥°¤Î£³¼ïÎà¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅÃæ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤ÏÅ·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Éüµ¢¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯È¾¤Ç¤ª¤â¤Ê¼£ÎÅ¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÆâÉþÌô¤È£´½µ¤Ë£±²ó¤Î¼õ¿Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢£±Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂÎÄ´¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¦Ì³¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÎ¥¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í¤Îº¢¡Ê±¦¤«¤é¤Õ¤¿¤êÌÜ¡Ë
－ ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤òºÆ³«¤·¤¿¤ê¡¢¥¬ー¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡¢£±Æü£±Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥«ー¥Ö¥¹¤Ë¤âÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥«ー¥Ö¥¹¤Ï²È¤«¤é¶á¤¯¡¢30Ê¬¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯±¿Æ°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÁÇÄ¾¤Ê¼«Ê¬¤ò¤Û¤á¤è¤¦¡×¡Ö¥«ー¥Ö¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Î²Ö´Ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¡×¡ÖÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐËèÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ËèÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¹¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¥³ー¥Á¤â¥á¥ó¥Ðー¡Ê²ñ°÷¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¡Ä¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¡Ö³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆºòÇ¯£¶·î¡¢³¨ËÜ¡Ö£±Æü£±Æü¤À¥ï¥ó¡×¡ÊÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ç±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢
µ¤»ý¤Á¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡Ê¥«ー¥Ö¥¹¤Î¥³ー¥Á¤È¡Ë
－ ³¨ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¸ÀÍÕ¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ò²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤Î·Ð¸³¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢ÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¡¢°¦¸¤¤¬¿Í´Ö¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¤¤¦60ºÐ¤Î´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤Ç¤¢¤ëÆ¦¼Æ¡¦Áï¼¡Ï¯¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤»Íµ¨¤È¡¢£±Æü£±Æü¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬ÂçÉÂ¤ò¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´ñÀ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÁï¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ï½ÐÈÇ¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤ÎºòÇ¯12·î¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨ËÜ¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÁï¼¡Ï¯¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¡¢Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
－ ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¾ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈËèÆü¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢°ã¤Ã¤¿À¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³¨ËÜ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¥Ñ¥ïー¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿´Ç¸î»Õ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
－ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÃø½ñ¤Î¤´¾Ò²ð¡ä
¡Ö£±Æü£±Æü¤À¥ï¥ó¡×
Ê¸¡§¤µ¤¤¤«¤ß¤ï¡¿³¨¡§ÃÓÅÄ¤Ï¤Á ¡Ê¤µ¤¤¤«¤ß¤ï¡¿¤¤¤±¤À¤Ï¤Á¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¡§Ê¸·Ý¼Ò¡¡È¯´©Æü¡§2024/06/15
¡Ö½÷À¤À¤±¤Î30Ê¬·ò¹¯¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥«ー¥Ö¥¹¡×¤È¤Ï
½÷À¤Î·ò¹¯¤ËÉ¬Í×¤Ê£³¤Ä¤Î±¿Æ°¡Ö¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤¬¡Ö£±²ó30Ê¬¡×¡ÖÍ½ÌóÉÔÍ×¡×¤Ç¤Ç¤¤ë½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥¸¥à¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Ìý°µ¼°¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤Ë¶¯ÅÙ¤òÄ´Àá¤Ç¤¡¢¡ÖÀìÌç¥³ー¥Á¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¡¦ÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£