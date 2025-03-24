¡Ú¶äºÂ»°±Û 7³¬ ¥®¥ã¥é¥êー¡Û¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¢¥É¥ë¥Õ¥½¥ó 2025Ç¯ ÍèÆüÅ¸ ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£4/2(¿å¡Ë～¡£Á´¹ñ28Å¹ÊÞ¤Î½ä²óÅ¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¶äºÂ»°±Û¡£4/2.3.4.5.6 ³ÆÆü13»þ～16»þ¤Ïºî²ÈÍè¾ì¡£

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Hi, my name is Mattias Adolfsson, and I am an artist from Sigtuna, Sweden.I will have an exhibition at Ginza Mitsukoshi Gallery in early April.I also had an exhibition in 2022 and have only lovely memories of the excellent venue, personnel, and all the friendly people I met there last time.Hopefully, I will see you there!(¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
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