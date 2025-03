¡Ú¶äºÂ»°±Û 7³¬ ¥®¥ã¥é¥êー¡Û¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¢¥É¥ë¥Õ¥½¥ó 2025Ç¯ ÍèÆüÅ¸ ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£4/2(¿å¡Ë～¡£Á´¹ñ28Å¹ÊÞ¤Î½ä²óÅ¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¶äºÂ»°±Û¡£4/2.3.4.5.6 ³ÆÆü13»þ～16»þ¤Ïºî²ÈÍè¾ì¡£

株式会社アートプリントジャパンコックピット ジクレー額装 110,000円(税込)22本のペン ジクレー額装 60,500円(税込)気球に乗って ジクレー額装 88,000円(税込)Hi, my name is Mattias Adolfsson, and I am an artist from Sigtuna, Sweden.I will have an exhibition at Ginza Mitsukoshi Gallery in early April.I also had an exhibition in 2022 and have only lovely memories of the excellent venue, personnel, and all the friendly people I met there last time.Hopefully, I will see you there!(こんにちは。私の名前はマティアス・アドルフソン、スウェーデンのシグトゥーナに住むアーティストです。4月上旬に銀座三越ギャラリーで展示会を行います。2022年にも展示会を開催しましたが、私には素敵な思い出しかありません。素晴らしい会場、スタッフの方々、フレンドリーなたくさんの人との出会い。また会場でお会いできることを願っています。)

CDのジャケットやアパレル、書籍、イラストなど幅広い分野で活躍をしているマティアス・アドルフソン氏。

細密な下書きを行い、ペンと水彩を用いて描く作品の数々は、どれも一風変わった独創性のある世界観で多くの人々を魅了しています。



本展は約3年ぶりの来日展で、ジクレー版画の新作と原画の数々をご紹介いたします。

ぜひこの機会にご高覧くださいませ。

<イベント情報>

全国28店舗にて 来場&サイン会開催します

2025/4/2.3.4.5.6 銀座三越ギャラリー 各日13:00~16:00(https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/living/gallery/shopnews_list/shopnews01.html)

2025/4/8 宇都宮東武 (栃木県) 14:00-16:00

2025/4/9 郡山うすい(福島県)14:00-16:00

2025/4/10 盛岡川徳(岩手県)14:00-16:00

2025/4/11 仙台藤崎(宮城)13:00-15:00

2025/4/12 浜松遠鉄(静岡) 14:00-16:00

2025/4/13 新宿高島屋(東京)14:00-16:00

2025/4/15 浦和伊勢丹(埼玉県)14:00-16:00

2025/4/16 柏高島屋(千葉県) 14:00-16:00

2025/4/17 横浜高島屋(神奈川県)14:00-16:00

2025/4/18 池袋TOBU(東京)14:00-16:00

2025/4/19 新宿伊勢丹(東京)14:00-16:00

2025/4/20 日本橋三越(東京)14:00-16:00

2025/4/22 高崎高島屋(群馬県)14:00-16:00

2025/4/23 新潟伊勢丹(新潟県)12:00-14:00

2025/4/24 札幌マルイ(札幌) 13:00-15:00

2025/4/26 名古屋高島屋(愛知県)14:00-16:00

2025/4/27 大阪高島屋(大阪)14:00-16:00

2025/4/28 神戸大丸 13:00-14:00&岡山高島屋 16:00-17:00

2025/4/29 京都高島屋(京都) 14:00-16:00

2025/4/30 日本橋高島屋 13:00-14:30 &池袋LOFT 16:00-17:30

2025/5/2 いよてつ高島屋(愛媛県)14:00-16:00

2025/5/3 広島福屋(広島県)14:00-16:00

2025/5/4 小倉井筒屋 13:00-14:00 福岡三越 16:00-17:00

2025/5/5 横浜LOFT 13:00-15:00

【銀座三越でのお買いあげプレゼントのお知らせ】

1.会期中、ジクレー版画をご購入の先着23名さまに「オリジナルトートバッグ」1点をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。

※お一人さま1点限りとさせていただきます。

※なくなり次第終了となります。

2.会期中、原画をご購入の先着12名さまに「トートバッグ&Tシャツ」1セットをプレゼントいたします。

※画像はイメージです。

※Tシャツは男性用Lサイズ、綿100%です。

※お一人さま1セット限りとさせていただきます。

※なくなり次第終了となります。

※原画と版画、どちらもご購入いただいた場合は2.のプレゼント(「トートバッグ&Tシャツ」1セット)のみとさせていただきます。

予めご了承ください。



〈マティアス・アドルフソン(Mattias Adolfsson)〉

1965年スウェーデン生まれ。 グラフィックアーティストでありイラストレーター。

ヨーテボリ大学アート・アンド・グラフィックデザインで修士号を取得。

エンジニアや建築を学んだ後、 その知識を活かしゲームデザイナーとして3Dグラフィック制作に10年ほど携わる。

その後はイラストレーション業に専念。制作は手描きにこだわり、インクと水彩を使ってスケッチブックや手帳に描く。

画集The second in lineが2013年The most beautiful book of the yearを受賞(スウェーデン書籍協会)。アメリカのロックバンドDance Gavin DanceのCDジャケットイラストを長年にわたり手がけ、2021年にはベストアルバムアートワークを受賞している。

ディズニー、ドリームワークス、ワーナーブラザーズ、ニューヨークタイムズなど活躍の場は多岐にわたり、世界各地でワークショップを行う。 ストックホルム近郊の町シグチューナ在住。

■取材等の問合せ先■

主催:株式会社アートプリントジャパン

Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/):@apj_exhibitions

展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/):apj-exhibition.blogspot.com

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

直営部

TEL:03-5923-1362(土日祝休)

