【セレッソ大阪】4/12(土)鹿島戦 WAKUWAKUステージ開催！藤崎マーケット、吉田たちが登場！
株式会社セレッソ大阪
セレッソ大阪では2025シーズンも土日祝の試合を中心に、スタジアム場外でもWAKUWAKUを感じていただけるように「WAKUWAKUステージ」を開催いたします。1部では、大阪市立長居小学校、大阪市立大和川中学校がパフォーマンスを披露。2部では、メインMCに吉田たちのお二人をお呼びしゲストとして藤崎マーケットのお二人、酒本憲幸アンバサダーが出演しスタジアム場外を更に盛り上げます。
実施日
4月12日(土)15:00キックオフ
タイムスケジュール
出演者
＜第1部＞
実施場所
長居公園内 ヤンマースタジアム長居 バック北スタンド横(場外)
試合情報
詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20250412/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20250412_special&utm_content=0323_web_prtimes_fujisaki
セレッソ大阪では2025シーズンも土日祝の試合を中心に、スタジアム場外でもWAKUWAKUを感じていただけるように「WAKUWAKUステージ」を開催いたします。1部では、大阪市立長居小学校、大阪市立大和川中学校がパフォーマンスを披露。2部では、メインMCに吉田たちのお二人をお呼びしゲストとして藤崎マーケットのお二人、酒本憲幸アンバサダーが出演しスタジアム場外を更に盛り上げます。
試合前は、場外でもセレッソ大阪ホームゲームをお楽しみください！
実施日
4月12日(土)15:00キックオフ
2025明治安田Ｊ１リーグ第10節
セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ（ヨドコウ桜スタジアム）
タイムスケジュール
出演者
＜第1部＞
大阪市立長居小学校ジュニアバンド、大阪市立大和川中学校吹奏楽部
＜第2部＞
MC：吉田たち
出演：藤崎マーケット、酒本アンバサダー
実施場所
長居公園内 ヤンマースタジアム長居 バック北スタンド横(場外)
※実施内容は変更になる可能性がございます
試合情報
詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20250412/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20250412_special&utm_content=0323_web_prtimes_fujisaki