【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）非研究型海外研修を実施

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 3月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年2月13～20日、本学はOU-SPRING（岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム）事業として、非研究型海外研修（春季・タイ）を実施しました。本研修には、OU-SPRING生である博士後期課程の学生2人が参加。チュラロンコン大学やカセサート大学・超異分野学会での学生交流および研究室訪問に加え、国連関連機関（UNESCO、ESCAP）やJETRO、国立六大学バンコク事務所を訪問しました。

研修中、学生たちはタイにおける多文化共生社会を体験するとともに、日本を含むアジア的視点から見た経済や社会の現状における課題について考える機会を得ました。多様な価値観や背景、意見をもつ学生や社会人との意見交換・質疑応答から、職業だけでなく人生全般のキャリア形成について考えを深める貴重な機会となりました。

参加学生の馬艶艶さん（大学院社会文化科学研究科博士後期課程3年）は「現地での具体的な取り組みを直接聞けたことで、より実践的な理解を深めることができました。この経験を通して、自信を持って挑戦したい気持ちが強くなりました。やりたいことに向けて、勇気を持って努力し、実現していきたいと思います」と話しました。



岡山大学では、これまで文部科学省の「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」に採択され、さらに国立研究開発法人科学技術振興機構（JST)の「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択されたことを受けて、令和6年度から2つのプログラムを統合したOU-SPRING（岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム）として、博士後期課程の大学院生を対象に支援を実施しています。



本学が実施する「OU-SPRING」のビジョンでは、知識・研究力・技術力等の「高い専門性」や、創造性・社会性・コミュニケーション力・リーダーシップ等の「人間力」を身に付け、大学で得た経験と知識を活用し、アカデミアはもとより産業界や地域社会において社会変革の起爆剤となりうる高度専門人材（知識をもとに社会変革を起こすナレッジワーカー）を育成・輩出する研究大学を目指すことを掲げています。今回の非研究型留学企画も、多様な価値観を醸成するために毎年開催しています。



今後も社会ニーズに柔軟にかつ戦略的に対応する基礎力として、トランスファラブルスキルやリーダーシップ、プロジェクトマネジメントを涵養できるカリキュラムを編成・整備し、さらにジョブ型研究インターンシップの積極的な活用や海外留学等を通じた異文化交流の促進等により、人間力及びプロジェクトマネジメント力を育成・強化していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年3月21日に岡山大学から公開されました。

JETROバンコク事務所にて（中央2人が研修参加者、右から2番目が馬さん）

チュラロンコン大学歯学部デンタル・クリニックを見学する様子

カセサート大学超異分野学会にて

ESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員会）にて



◆参 考

・岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）

https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/

・【岡山大学】JST「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」に採択 ～高度な知識と未来思考で社会変革を導く博士人材育成プログラム（OU-SPRING）を実施へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002130.000072793.html

◆参考情報

・【岡山大学】岡山から次を拓くナレッジワーカーとしての博士人材を ～2023年度岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップ（OUフェローシップ）「研究成果報告会」を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001703.000072793.html

・高度な知識と未来思考で社会変革を導くナレッジワーカーとして博士人材の育成へ～OU-SPRING 2024 Summer Research Symposiumを開催～

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13501.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム対象大学院生が文部科学省主催「未来の博士フェス2024」に参加し、アサヒ賞を受賞！～社会変革の起爆剤となるナレッジワーカーとしての博士人材を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002404.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省主催「未来の博士フェス2024」に参加した岡山大学大学院生らが那須保友学長を表敬訪問～社会変革の起爆剤となる高度専門人材（ナレッジワーカー）としての博士人材の育成・輩出へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002453.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学大学院博士課程在籍者に対するJSTデータベース型研究者総覧「researchmap」への登録義務化について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001627.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）同窓会コミュニティ「OU-BRIDGE」発足！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002613.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学教育推進機構 教授 宇塚万里子

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：advising02◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14095.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13987.html(https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13987.html)