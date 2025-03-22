夢限大みゅーたいぷ×真新宿GR学園(電音部)コラボ生配信を実施！

株式会社ブシロード

バンドリ！プロジェクトより誕生したバーチャル系バンド「夢限大みゅーたいぷ」（通称：ゆめみた）は夢限大みゅーたいぷ公式YouTubeチャンネルにて、3月22日(土)に真新宿GR学園(電音部)とのコラボ生配信を実施しました。

「夢限大みゅーたいぷ」は、Vo. 仲町あられ、Gt. 宮永ののか、Gt. 峰月律、Key. 藤都子、DJ&Mp. 千石ユノの5名で構成されるバンドです。2023年11月にデビューし、それぞれYouTube上での生配信や動画投稿に加えて、実際に楽器を演奏しての音楽活動を行っています。

配信には夢限大みゅーたいぷのメンバー全員と、真新宿GR学園(電音部)より吉田凛音さん（大神纏役）、SONOTAさん（安倍=シャクジ=摩耶役）、をとはさん（りむる役）が出演。企画を通じて仲を深めながら、4月5日(土)に開催される対バンライブに向けた気運が、より一層の盛り上がりを見せました。

【新情報】夢限大みゅーたいぷ 「ビッグマウス feat.りむる」MVを公開！

対バン記念コラボ企画として、歌ってみた動画「ビッグマウス feat.りむる」が夢限大みゅーたいぷ公式YouTubeチャンネルにて公開となりました。



視聴はこちら：https://youtu.be/i7vyrp_3an0

夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.1 チケット好評発売中！

4月5日(土)にGARDEN 新木場 FACTORYにて開催する、夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.1のチケットが本日より発売開始となりました。

【公演概要】

◆公演名：夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」

◆日程 ：Vol.1 4月5日(土) 出演：真新宿GR学園（電音部）

Vol.2 5月31日(土) 出演：棗いつき・熊乃ベアトリーチェ

Vol.3 6月28日(土) 出演：ナナヲアカリ

Vol.4 7月13日(日) 出演：NANIMONO

◆会場 ：GARDEN 新木場 FACTORY

◆Vol.1チケット一般発売中

受付URL：https://eplus.jp/yumemita_encounter/

※先着順・上限数に達し次第終了



詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/yumemita_encounter

【新情報】夢限大みゅーたいぷ 2nd Single「Hi-Vision」リリースイベントの追加開催が決定！

夢限大みゅーたいぷ 2nd Single「Hi-Vision」リリースイベントの追加開催が決定しました。大阪・愛知・神奈川・東京の対象店舗での開催となります。

詳細は夢限大みゅーたいぷ公式HPをご確認ください。



詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/3931

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「夢限大みゅーたいぷ」公式HP・SNS

公式ページ：https://bang-dream.com/yumemita

公式X：https://x.com/BDP_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BDP_yumemita

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype

▼Vo. 仲町あられ

公式X：https://x.com/arale_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@arale_yumemita

▼Gt. 宮永ののか

公式X：https://x.com/nonoka_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita

▼Gt. 峰月律

公式X：https://x.com/ritsu_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita

▼Key. 藤都子

公式X：https://x.com/miyako_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@miyako_yumemita

▼DJ&Mp. 千石ユノ

公式X：https://x.com/yuno_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yuno_yumemita

「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。

さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」がTOKYO MXほかにて好評放送中。

また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

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(C)BanG Dream! Project