²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡Ø¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª¡Ù½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö1st one-man live Step!¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡õ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Ö¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¿¥¤¥Æ

2.5¼¡¸µIP³«È¯¡¢±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¿¥¤¥Æ(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÁÒÅÄ¾­»Ö)¤Ï¡¢2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡¢UTAITE¤Î²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡Ø¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª¡Ù¤¬½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö1st one-man live Step!¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Æ¥£¥¶ー¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£




2024Ç¯7·î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òËè·î¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Æ°²èÅê¹Æ¡¦ÇÛ¿®¤ÇÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤­¤¿5¿ÍÁÈ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡Ö¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª¡×¡£


·ëÀ®1¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯7·î¤Ë½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö1st one-man live Step!¡×³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª


3/22(ÅÚ)20:00¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ªËÜÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª


¥Õ¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Æ¥£¥¶ー¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö1st one-man live Step!¡×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¡Ú¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡Û


◼️¤¢¤ê¤ò


¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£


¡Ö¤­¤ß¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ËÍ¤¿¤Á¤Î¥â¥Ã¥Èー¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤òÂç¹¥¤­¤Ê¡Ö¤­¤ß¤È¡×°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£


ËÍ¤¿¤Á¤Î½éÉñÂæ¡¢¤¼¤ÒÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



◼️¤Ê¤®¤Ï


Ç°´ê¤Î¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¤­¤ß¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯±´¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£


²¶Ã£¤È°ì½ï¤Ë°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÁÏ¤í¤¦¤Í¡¢ÌóÂ«¤À¤è



◼️¤Æ¤Æ¤ó


ËÍ¤¿¤Á¤Î²Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤­¤ß¤È²Î¤¦¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡ª¿ÍÀ¸¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡£


¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡£


¤³¤ÎÆü¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¥É¥­¥É¥­¤â¡¢°ìÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª



◼️¤á¤ª


¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¡£


²èÌÌ±Û¤·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ª¸ß¤¤ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡ª¥æー¥È¥Ô¥¢¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª



◼️¤¬¤ª¤Þ¤ë¡£


¤­¤ß¤È¸«¤¿Ì´¤Ø¤ÎºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£


²¶¤¿¤Á¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¤¤­¤ß¤Ë¸«ÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£


²»¤â¸÷¤â´¶¾ð¤â¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤ò²¶¤È¤­¤ß¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤è¤¦¡£°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¢Áû¤¤¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÊõÊª¤òËÂ¤´¤¦¤Í¡£



¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È


https://portal.utaite.co.jp/talents/kimitopia/ktpstep2025



¢§¥é¥¤¥Ö¥Æ¥£¥¶ー


https://youtu.be/sd__oNWuTcg



¢§¸ø±é³µÍ×


¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª1st one-man live Step!



2025/7/30¡Ê¿å¡Ë


ÃÓÂÞharevutai


Ãë¸ø±é¡§³«¾ì13»þ¡¡³«±é14»þ


Ìë¸ø±é¡§³«¾ì17»þ¡¡³«±é18»þ



¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó


ÆÃÅµÉÕ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)


¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025/03/22(ÅÚ)20:00～2025/04/06(Æü)23:59¤Þ¤Ç


¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/kimitopia_saisoku/


¼õÉÕÊýË¡¡§ÃêÁª¡ÊÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë


¼õÉÕËç¿ô¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç²Ä


¢¨3ºÍ°Ê¾åÍ­ÎÁ


¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¤¬É¬Í×


¢¨ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨ÆÃÅµ¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì»þ°Ê³°¤Î¤ªÅÏ¤·¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Öe¡Ü¥¹¥Þ¥Á¥±¡×ÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Á¥±¤È¤Ï¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¡¢¸ø±éÅöÆü¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤­¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£


¢¨¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ê·ÈÂÓÅÅÏÃÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥¤ー¥×¥é¥¹²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£



¡Ø¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª¡Ù¤È¤Ï










¡Ø¤­¤ß¤ÈÌÜ»Ø¤¹¥æー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë 5¿ÍÁÈ²Î¤¤¼ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ ¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤­¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÚÁÛ¤¤¡Û¤òÂçÀÚ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£


¡Ú¸ø¼°YouTube¡Û


https://www.youtube.com/@kimitopia_info?sub_confirmation=1 (https://www.youtube.com/@kimitopia_info?sub_confirmation=1)


¡Ú¸ø¼°X¡Û


https://x.com/kimitopia_info (https://x.com/kimitopia_info)


¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û


https://www.tiktok.com/@kimitopia_info (https://www.tiktok.com/@kimitopia_info)


¡Ú¸ø¼°HP¡Û


https://portal.utaite.co.jp/talents/kimitopia/




²ñ¼Ò³µÍ×







²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¿¥¤¥Æ¡Êhttps://utaite.co.jp)


ÂåÉ½¼Ô¡§ÁÒÅÄ ¾­»Ö


ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯12·î28Æü


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§2.5¼¡¸µIP³«È¯¡¢±¿±Ä


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë18F¥°¥íー¥¹¿·½É


ºÎÍÑ±þÊç¥Úー¥¸¡§https://utaite.co.jp/jobs/