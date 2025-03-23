¾¾ÁÒ³¤ÅÍÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡ª¥É¥é¥Þ¡Ö¥Èー¥¥çー¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¥¢¥ïー¡×Blu-ray & DVD BOX 2025Ç¯7·î16Æü(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª
¸ø¼°HP¡¡https://www.asahi.co.jp/tokyo_camouflage_hour/
¸ø¼°X¡¡https://x.com/dramaL_abctv
¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/dramal_abctv/
¸ø¼°TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@dramal_tch
¢£Ï¢¥É¥é½é¼ç±é Travis Japan¾¾ÁÒ³¤ÅÍ ¡ß Ï¢¥É¥é½éµÓËÜ ½÷À·Ý¿Í¥Ò¥³¥í¥Òー¡ª
Travis Japan ¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬Ï¢¥É¥é½é¼ç±é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«²Ä°¦¤²¤Î¤¢¤ëÉÔ´ïÍÑ¤À¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥¢¥é¥µー¤ÎÀÄÇ¯¤ò¹¥±é¡£
º£Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÎø°¦Ã»ÊÔ¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤·ÏÃÂê¤Î¡¢½÷·Ý¿Í¥Ò¥³¥í¥Òー¤¬ÃË½÷¤ÎÎø°¦Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¢£´ñÁÛÅ·³°¤ÊÆÇÀå·Ï¥¨¥â¥Á¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñÏÃ·à¤¬¸÷¤ë¡¢¥¨¥â¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Á¥ë¤¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡ª¡©
¢£¾¾ËÜÀé½©¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì²½¡ª
ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Åìµþºß½»ÃË½÷¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥Èー¥¥çー¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¥¢¥ïー¡×¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£
¢£¸ÄÀÇÉ¥²¥¹¥ÈÂç½¸¹ç¡ª
óîÆ£µþ»Ò¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤Ê¤É¡¢¥Ò¥³¥í¥ÒーµÓËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥²¥¹¥È¤¬¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÊ±¤·¡¢³ÆÏÃ¤òºÌ¤ë¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û
Blu-ray BOX 22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD BOX 17,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û
¢£ÉõÆþÆÃÅµ¡¡
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢£±ÇÁüÆÃÅµ
¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡¡Â¾
Á´10ÏÃ¼ýÏ¿
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇBlu-ray BOX¤Þ¤¿¤ÏDVD BOX¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡ÖB6¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª
¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÎ¢ÌÌ¤Î¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÎ¢ÌÌ¥«¥éー¡ä
¢£Amazon.co.jp¡§ÀÖ
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§ÀÄ
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§ÎÐ
¢£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡§²«
¢£HMV¡§¥Ô¥ó¥¯
¢£¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿Í¶¦ÄÌ
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lnk.to/tokyo_camouflage_hour
ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¡ÊÒ»³Í§´õ¡¡Èõ¸ýÆüÆà¡¡¾¾ËÜÎçÀ¸¡¡½©ÅÄ¼®Íü
ÂçÁÒ¶õ¿Í¡¡Í¥´õÈþÀÄ¡¡À±ÌîÆà½ï¡¡Á¥¥ö»³Å¯¡¡¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È½Ð±é¡ä
ÌðÌîÀ»¿Í¡¡óîÆ£µþ»Ò¡¡¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¡¤¢¤Î
ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¡²ÏÍ¸¥ß¥¯¡¡¾¾²¬¹Âç¡¡¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¾¾ËÜÀé½©¡¡¡Ø¥Èー¥¥çー¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¥¢¥ïー¡Ù¡Ê¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹/¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë
µÓËÜ¡§¥Ò¥³¥í¥Òー¡¡ÉÙ°ÂÈþ¿Ò
´ÆÆÄ¡§µÈÀî°¾ÂÀ¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò¡¡¼¼°æ³Ù¿Í
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÆîÍºÂç¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¡Ý¯ÅÄÆ×Ê¿¡Ê¥Û¥ê¥×¥í¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Û¥ê¥×¥í
À©ºîÃøºî¡§ABC
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â»³·Á¸©¡ª
Åìµþ¤ØÅ¾¶Ð¤·¤¿¤Æ¤Î¥¦¥Ö¤Ê¿§ÇòÃÏÊýÃË»Ò¤¬²Ú¤Î¶âÍËÆü¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¡ª¡©
¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÔ²ñ¤ÎÇ¯¾å½÷À¡£
¤³¤ÎÎø¤Ã¤Æ¡ÄËÜÊª¡©¤½¤ì¤È¤âµ¶Êª¡©
¡ÖÄ«¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤ÃË¤Ê¤ó¤ÆÇñ¤á¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×
²Ú¤ä¤«¤ÊÂçÅÔ²ñ¥Èー¥¥çー¤Ç¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨À¸¤¤ë¥¤¥Þ¥É¥ÃË½÷¤ÎËÜ²»¤È±³¡£
¿Íµ¤·Ý¿Í¥Ò¥³¥í¥Òー¤¬»Å³Ý¤±¤ëÆÇÀå·Ï¥¨¥â¥Á¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡ª
¥í¥ó¥°PR
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pjllpTmzgl4 ]
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒABC¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
(C)ABC