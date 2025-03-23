【外国人向けオンライン日本語会話】「Native Camp Japanese」中国版サービスサイトリリース！

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび、中国のユーザー向けに中国版サービスサイトの提供を開始しました。

Native Camp Japanese 中国版サービスサイトはこちら

https://ja.nativecamp.net/zh-cn

Native Camp Japanese 带来日语学习的革命！

立即注册，享受7天免费体验！

随着日本旅行和文化交流的热潮不断升温，最強日语学习应用终于登陆中国！

在 Native Camp Japanese 在线日语会话平台，您可以与日本籍讲师 24小时365天随时随地无限制 学习日语。

提供前所未有的全新日语学习体验！ 现在注册，即可享受7天免费体验！

立即注册 Native Camp Japanese！

https://ja.nativecamp.net/zh-cn/?cc=prtimes_zh-cn

什么是 Native Camp Japanese？

Native Camp Japanese 是语言教育领域的领先品牌，提供高质量的一对一课程。

这是一项创新服务，让您可以 无限制 地与日本籍讲师在线学习日语。

此外，新会员还能 享受7天免费体验，立即感受高效、灵活的学习方式！

随时随地学习，充分利用碎片时间！

Native Camp Japanese 的最大特点是 “无需预约的灵活学习方式”。

只需登录，即可立即开始课程，即使在繁忙的日常生活中，也能利用短暂的时间高效学习。

此外，在专業日本籍讲师的一对一指导下，您可以稳步提升口语能力，克服自学的难题。

通过与母语者的实际对话，掌握更自然的日语表达方式！

个性化课程，满足您的学习需求！

专为中国学习者打造，Native Camp Japanese 提供丰富的课程主题！

・ 从日常会话到商务日语、旅行日语，全方位满足您的学习需求

・日本籍讲师根据个人目标提供定制课程，助您在短时间内迅速提高日语水平

专業讲师 × 无限课程，打造卓越学习环境！

Native Camp Japanese 的 一对一课程 特别适合希望提高口语能力和实际会话能力的学习者。

精选的 专業讲师团队 提供高质量的教学内容，结合 无限课程模式，让您在短时间内大幅提升日语水平！

在 Native Camp Japanese，您可以用灵活的学习方式，在繁忙的日常生活中轻松持续学习日语。

立即注册 Native Camp Japanese，开启全新的日语学习之旅！

https://ja.nativecamp.net/zh-cn?cc=prtimes_zh-cn

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたび、中国のユーザー向けに中国版サービスサイトの提供を開始しました。

中国では、日本語学習者数が世界最大規模を誇り、多くの人がアニメ・マンガ・ゲーム（ACG）、ビジネス、留学、日本文化への興味を理由に日本語を学んでいます。そうした背景のもと、中国からのユーザー登録も増加しており、日本語学習者に向けたサービスをより充実させるため、中国向けの提供を開始いたしました。今後も、中国の日本語学習者の皆さまにとって役立つサービスを提供できるよう、さらなる内容の充実を図ってまいります。

期間限定！「7-Day Free Trial 」キャンペーンについて

ネイティブキャンプは、日本語を学びたい方が「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」の提供を目指しています。この度、多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただきたく、「7-Day Free Trial」キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

7-Day Free Trial キャンペーンへのお申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/zh-cn?cc=prtimes_zh-cn

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media