【Swatch】 OMEGA×Swatch 『MISSION TO THE PINK MOONPHASE』が 4月1日より限定発売

スウォッチグループジャパン株式会社

年に一度のピンクムーンを祝い、Swatch からBioceramic MoonSwatch 『MISSION TO THE PINK MOONPHASE 』が発売されます。

このユニークなタイムピースは、4月1日から4月13日まで厳選されたスウォッチストアで購入できます。販売されるストアには特別にピンクのRolling Planet ミニチュアカーが飾られます!

販売店舗は日々変わるため日本中を旅するピンクのミニチュアカーがチェックインするストアをスウォッチ公式SNSでチェックしてください。

スウォッチ公式Instagram(https://www.instagram.com/swatch_jp/)

スウォッチ公式X(https://x.com/swatch_jp)

新作『MISSION TO THE PINK MOONPHASE』とRolling Planet のミニチュアカー

今年は、4 月のピンクムーンがいつもと違いマイクロムーンで、地球を回る軌道の中で最も遠い地点に到達するため、空では通常より少し小さく、薄暗く見えるかもしれません。昨年8 月には、満月が地球の周りを公転する軌道の中で最も近い位置となり、いつもより大きく見えたので、MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE で祝うイベントを行いましたが、それとは対照的です。

しかし、4 月のマイクロムーンとは異なり、MISSION TO THE PINK MOONPHASE は明るく輝き、複雑なディテールと美しいピンクの色調の世界を表現します。クロノグラフ機能のほかに、このタイムピースはブラックとシルバーピンクオパリンの文字盤を背景に2 時位置のサブダイヤルにはムーンフェイズ表示を備えています。ムーンフェイズでは、2 つのピンクの月がシルバーピンクオパリンのマスクの下で回転しながら、Super-LumiNova(R)️ コーティングにより、暗闇でピンク色に輝きます。UV ライトが当たると、ムーンフェイズマスクに秘密のディテールが現われます。 MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASEと同じように、MISSION TO THE PINK MOONPHASEのブラックのBioceramic 製ベゼルは、ホワイトオパリンのマーカーを配したパルスメータースケールが特徴です。

主にスポーツクロノグラフに見られるパルスメーターは、着用者が簡単に心拍数を計測できる特別機能です。使い方は簡単で、脈拍を感じたらクロノグラフをスタートさせ、30 拍を数えたらクロノグラフを停止し、文字盤のパルスメータースケールを使って1 分間あたりの心拍数(BPM)を算出します。 遊び心あふれる演出として、2 時位置のプッシュボタンには小さなハートのエンボス加工が施され、パルスメーターを連想させる新しいディテールとなっています。

MISSION TO THE PINK MOONPHASE は、Bioceramic MoonSwatch コレクションのすべてのモデルと同様にBioceramic 製です。Bioceramic はSwatch が特許を取得した3 分の2 がセラミック、3 分の1 がヒマシ油を原料にしたバイオ由来素材の革新的なブレンドです。非対称的なケースや独特のへこんだSpeedmaster のサブダイヤルなど、OMEGA の伝説的なSpeedmaster Moonwatch のアイコニックな特徴も多く備えています。

文字盤とクラウンにはOMEGA X SWATCH のロゴが誇らしげにあしらわれ、ピンクのケースの裏面にはミッションステートメントが刻印されています。バッテリーカバーには美しいピンクの色合いの月が描かれ、宇宙服に装着するピンクのVELCRO(R)ストラップが宇宙飛行士の装いを引き立てます。

4 月のマイクロムーンがRolling Planets にも月の魔法をかけたので、MISSION TO THE PINK MOONPHASE を手に入れたい方には、少しだけ宇宙を探検してもらうことになります! MoonSwatch コレクションの世界ツアーで知られるテーマカーが今回ミニチュアカーとなり、このユニークなタイムピースを販売する厳選されたSwatch ストアへ「 旅 」をすることになりました。

Swatch のソーシャルメディアでは、MISSION TO THE PINK MOONPHASEP がピンクムーンのように宇宙の彼方に消えてしまう前に、どこにあるかをピンクのRolling planet が示しますので、ファンの方はスウォッチのソーシャルメディアを見逃さないようにしましょう。

Bioceramic MoonSwatch コレクション全てと同様に、ご購入はお一人様につき、Swatch ストア1 店舗で1 日1 本に限らせていただきます。

商品名:MISSION TO THE PINK MOONPHASE

SO33P700

税込価格:46,200円

ケース素材:ピンクのBioceramic ケース、クラウン、プッシャー

ケース直径:42.00 mm

ケース厚さ:13.75 mm

ラグ間の距離:47.30 mm

クォーツムーブメント:ムーンフェイズ表示機能付きクロノグラフ

防水:3 気圧

ストラップ:ピンクのVELCRO(R)ストラップ、コントラストを成すホワイトのステッチ、ピンクのBioceramic ループ

スウォッチ公式ホームページ(https://www.swatch.com/ja-jp/bioceramic-moonswatch-collection/mission-to-the-moonphase/mission-to-the-pink-moonphase.html)