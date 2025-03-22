CUTIE STREET、デビュー1周年を記念した初の全国ツアー12都市15公演開催決定！ ツアーファイナルは10月ぴあアリーナMM公演2DAYS

アソビシステム株式会社

2024年8月にデビューし、1stシングルCD『かわいいだけじゃだめですか？』がオリコン週間シングルランキングで初登場3位を獲得、表題曲がTikTok総再生回数50億回を突破するなど、デビューから各チャートを席巻しているCUTIE STREETのデビュー1年を記念するグループ初となる全国ツアー、CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」が、8月より12都市で15公演開催されることが決定した。

本ツアーは8月27日（水）の埼玉・和光市文化会館での公演を皮切りに、宮城、愛知、東京、大阪、京都、兵庫、北海道、広島、福岡、熊本をまわり、10月12日（日）・13日（月祝）に開催が発表されている神奈川・ぴあアリーナMMでのデビュー1周年公演がツアーファイナルとなる。

全国ツアー開催は、2月2日（日）に豊洲PITにて開催され大盛況となったCUTIE STREET 1stワンマンライブの追加公演として3月22日（土）にZepp Nambaで開催されたライブ内でメンバーにもサプライズで発表され、観客と同時にツアー開催を知ったメンバーは皆驚きながらも、初の全国ツアーへの喜びをファンと共有した。

本公演では、代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」を手がけた早川博隆らが楽曲提供した新曲「キューにストップできません！」が初披露され、平成を彷彿とさせるユーロビートサウンドにCUTIE STREETの勢いをそのまま表した歌詞をのせた楽曲に、集まったファンたちは湧き上がった。

本日発表された全国ツアーのチケットは本日20時より、ファンクラブ会員限定の最速先行受付がスタートする。

＜ツアー概要＞

■CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」

8月27日（水）埼玉 和光市民文化センター サンアゼリア大ホール

8月30日（土）宮城 仙台サンプラザホール

8月31日（日）宮城 仙台サンプラザホール

9月5日（金）愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

9月9日（火）東京 東京ガーデンシアター

9月11日（木）大阪 オリックス劇場

9月13日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール

9月14日（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール

9月18日（木）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月19日（金）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月22日（月）広島 広島文化学園HBGホール

9月26日（金）福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール

9月29日（月）熊本 熊本城ホール

■CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」 -TOUR FINAL-

10月12日（日） 神奈川 ぴあアリーナMM

10月13日（月祝） 神奈川 ぴあアリーナMM

【チケット】

CUTIE STREET OFFICIAL FANCLUB最速先行受付

受付期間：2025年3月22日（土）20:00～4月10日（木）23:59

詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/43062

＜最新リリース情報＞

CUTIE STREET 4th Single「ラブトレ」

配信日：2025年2月26日（水）

配信リンク：https://KAWAIILAB.lnk.to/LOVETRAIN

Music Video：https://youtu.be/0DkagMiDNf0?si=jVCF3mjJJ9Y1JPRy

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗 ・ 佐野愛花 ・ 板倉可奈 ・ 増田彩乃 ・ 川本笑瑠 ・ 梅田みゆ ・ 真鍋凪咲 ・ 桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

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