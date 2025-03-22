【5周年イベント】aimme札幌店 振袖&卒業袴展示会開催決定！
有限会社三景スタジオ
- 開催日時/場所2025年4月26日(金)～5月6日(火)
- 参加方法https://forms.booking-photo.net/studioaim/?host=www.aimseijinsiki.jp&path=%2Fsapporo%2F&_gl=1*eud2d3*_ga*MTU1OTM1NjEyMy4xNzQxOTMwODIx*_ga_WEV1TG4J4T*MTc0MjYzNTY5MC43LjAuMTc0MjYzNTY5MC42MC4wLjA(https://forms.booking-photo.net/studioaim/?host=www.aimseijinsiki.jp&path=%2Fsapporo%2F&_gl=1*eud2d3*_ga*MTU1OTM1NjEyMy4xNzQxOTMwODIx*_ga_WEV1TG4J4T*MTc0MjYzNTY5MC43LjAuMTc0MjYzNTY5MC42MC4wLjA).
- オリジナル衣装ご試着会＆フルコーディネート相談会
aimmeオリジナル袴やオリジナル振袖のご試着も可能。
- ２０２７年（令和９年）新成人予約が早くもSTART
新作を含む全ラインナップから振袖選びができるのは、１年のうちでも “今だけ” となります。
また、展示会会場では成人式当日の着付け・ヘアセットのご予約が無料*
こちらは、定員に達し次第お受付を終了予定。
毎年、大好評につき１年前にはご予約が満枠となるため、２０２６年成人式向けのご予約は、展示会会場でのお受付が最終となる見込みです。
- 展示会限定特典
11日間限定の特別な特典をご用意！
coming soon...
1941年創業。北海道に11店舗、原宿に1店舗フォトスタジオを営業。
- 開催日時/場所2025年4月26日(金)～5月6日(火)
〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目32－8・3 スクエア北ビル 1F (aim 札幌店)
- 参加方法https://forms.booking-photo.net/studioaim/?host=www.aimseijinsiki.jp&path=%2Fsapporo%2F&_gl=1*eud2d3*_ga*MTU1OTM1NjEyMy4xNzQxOTMwODIx*_ga_WEV1TG4J4T*MTc0MjYzNTY5MC43LjAuMTc0MjYzNTY5MC42MC4wLjA(https://forms.booking-photo.net/studioaim/?host=www.aimseijinsiki.jp&path=%2Fsapporo%2F&_gl=1*eud2d3*_ga*MTU1OTM1NjEyMy4xNzQxOTMwODIx*_ga_WEV1TG4J4T*MTc0MjYzNTY5MC43LjAuMTc0MjYzNTY5MC42MC4wLjA).
上記リンク先より、事前予約制となります。(24時間受付中)
- オリジナル衣装ご試着会＆フルコーディネート相談会
唯一無二のスタイリングに出逢えるチャンス！
aimmeオリジナル袴やオリジナル振袖のご試着も可能。
このイベント限定で当店のヘアメイクスタッフがお客様に合わせてトータルプロデュースいたします。
- ２０２７年（令和９年）新成人予約が早くもSTART
新作を含む全ラインナップから振袖選びができるのは、１年のうちでも “今だけ” となります。
また、展示会会場では成人式当日の着付け・ヘアセットのご予約が無料*
こちらは、定員に達し次第お受付を終了予定。
毎年、大好評につき１年前にはご予約が満枠となるため、２０２６年成人式向けのご予約は、展示会会場でのお受付が最終となる見込みです。
- 展示会限定特典
11日間限定の特別な特典をご用意！
coming soon...
ここでしか出逢うことの出来ない、唯一無二のスタイリングをご提案いたします。
是非、aimmeの世界観をお楽しみください。
【aimme（エイミー）東京原宿店・札幌店】
記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。
【有限会社 三景スタジオ】
1941年創業。北海道に11店舗、原宿に1店舗フォトスタジオを営業。
■フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）
■衣装レンタル事業 ■学校撮影事業（幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校）
■雑誌広告撮影事業 ■広告デザイン事業（デジタル画像処理、自社広告デザイン、デザイン写真集製作、広告クリエイティブ） ■インターネット写真閲覧・購入サイト事業