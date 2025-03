¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀTHE MOVIE¡Ù¾åÇòÀÐË¨²Î±é¤¸¤ë¡ÉEIKO¡É4/23¤Ë£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎAL¡ÖCount on me¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ýÏ¿¶Ê¾ÜºÙ²ò¶Ø¡ª¡ª

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2025年最注目音楽映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが4月23日に

リリースするAL「Count on me」の新ビジュアルが解禁となった。

ライブハウスで歌うEIKOらしい強い意志をもった表情の通常盤と観客を包み込むような歌唱中の初回盤と異なるビジュアルとなっている。

そして同ALの収録楽曲8曲も公開。

既に発表となっている「Saucy Dog」石原慎也による作詞・作曲の書き下ろし楽曲「Count on me」、

ドラマ「パリピ孔明」の劇中歌EIKOが歌う「DREAMER」の作詞・作曲を担当した幾田りらが書き下ろし、

「水曜日のカンパネラ」のケンモチヒデフミが編曲を担当し、EIKO、「水曜日のカンパネラ」の詩羽が演じるshin、

そして幾田本人の同世代3人のコラボによる映画のエンディングテーマ「Sing along!!!」の収録に加えて、同2曲のMusic Videoや、

ディーン・フジオカ演じる劉備とEIKOによる「Count on me 」のDuet ver. 、

さらに先日行われた「パリピ孔明 THE MOVIEキックオフパーティー」から、

長岡亮介演じるスティーブ・キドとEIKOによるアコースティックライブver.の「DREAMER」、

「androp」の内澤崇仁作詞・作曲の「Time Capsule」、そしてKICK THE CAN CREWのLITTLEがラップ詞で参加し、

宮世琉弥演じるKABE太人、石崎ひゅーい演じる東山とのコラボバージョンの「Time Capsule」とパリピ孔明の世界観さながらの

バラエティーに富んだ全8曲が収録されている。

初回盤にはCDの楽曲に参加している出演者のパリピ孔明の世界観に寄り添ったトレーディングカードがランダムで封入されており、

更に同日発売の「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music CollectionとW購入者が応募できる

スペシャルライブイベントへのシリアルナンバーも封入されている。

この春話題必至の「パリピ孔明 THE MOVIE」の上映に先駆けてチェックしたい。

【商品情報】

発売日:2025年4月23日(水)

「Count on me」

https://EIKO.lnk.to/Countonme

初回生産限定盤(CD+BD)

SRCL-13280-1

\6,050 (税込)

収録

【CD】

Count on me / EIKO

Sing along!!! / EIKO & shin feat. 幾田りら

Count on me Duet ver. / EIKO & 劉備

DREAMER feat. Kido Steve /EIKO & スティーブ・キド

Time Capsule feat. Kido Steve /EIKO & スティーブ・キド

Time Capsule feat. KABE&東山/EIKO & KABE & 東山

Count on me (Instrumental)

Sing along!!! (Instrumental)

【BD】

Count on me Music Video

Sing along!!! Music Video

Sing along!!! Behind the Scenes

※初回生産限定盤にはランダムトレカ・「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection とのW購入者応募券封入

通常盤(CD)

SRCL-13282

\3,850 (税込)

【CD】

Count on me / EIKO

Sing along!!! / EIKO & shin feat. 幾田りら

Count on me Duet ver. / EIKO & 劉備

DREAMER feat. Kido Steve /EIKO & スティーブ・キド

Time Capsule feat. Kido Steve /EIKO & スティーブ・キド

Time Capsule feat. KABE&東山/EIKO & KABE & 東山

Count on me (Instrumental)

Sing along!!! (Instrumental)

※通常盤初回仕様盤にはランダムトレカ・「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection とのW購入者応募券封入

映画タイトル:『パリピ孔明 THE MOVIE』

原作:『パリピ孔明』 原作・四葉夕ト 漫画・小川亮(講談社「ヤングマガジン」連載)

2025年4月25日(金)より全国公開

コピーライト:(C)四葉夕ト・小川亮/講談社 (C)2025 「パリピ孔明 THE MOVIE」製作委員会