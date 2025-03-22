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02. New Zone / ¥ß¥¢À¾É½
03. BAILA / ¥¿¥¤¥¿¥ó5
04. I'm still alive today feat.MASAYA KAMEI
05. »°Î¦ÈÔ²Î Music Battle Awards ver. / ¿å¿¹¤«¤ª¤ê
06. ¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ ¶õ¾ë¤Î·× ver.
07. KEY TIME¤Î¿å¿À
08. Ê¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Áû²» feat. DJ Foy
09. ·³»Õ¹¦ÌÀ -±Ñ»Ò¤Î³Ð¸ç
10. ²«ÀôÌç
11. ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ê·¡¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨ »ÊÇÏ½á ver.
12. Music Battle Awards 2025
13. Å·ºÍÆ±»Î¤ÎÆ¬Ç¾Àï
14. DJ¹¦ÌÀ
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